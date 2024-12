Sapori e atmosfere del Natale al Museo della Civiltà contadina

Nel suggestivo contesto di Villa Smeraldi a Bentivoglio, del suo parco storico e del Museo della Civiltà Contadina, domenica, dalle 10 alle 19 circa, torna l’atteso Open Day del gusto "Sapori e atmosfere del Natale", l’appuntamento dedicato ai prodotti del territorio, con uno sguardo sul mondo dell’artigianato. Quest’anno la Festa sarà l’occasione per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, insieme ai ragazzi e le ragazze della Cooperativa Anima che, dal 2007, collaborano con l’Istituzione Villa Smeraldi. Dalle 10 fino alle 19, la Villa e il Museo ospiteranno mostre, laboratori, degustazioni, corsi e visite guidate.

Per tutta la giornata il Museo sarà aperto gratuitamente e sarà presente un mercato contadino di produttori e artigiani del territorio, con degustazione e vendita all’interno della Villa e dei padiglioni del Museo, a cura di MELA mercato contadino, l’Alveare di Cento. Per i più piccoli sarà aperto tutto il giorno l’Ufficio di Babbo Natale: i bambini potranno lasciare la letterina sulla sua scrivania o consegnargliela di persona nel pomeriggio. Alle 11.30 verrà inaugurata la nuova aula del percorso didattico "Dal latte al formaggio" con un brindisi inaugurale. Il percorso, progettato e sviluppato in collaborazione con Granarolo, è un’esperienza pratica in cui i partecipanti, lavorando in gruppi, trasformano il latte vaccino in formaggio fresco, ricotta e burro. Il nuovo allestimento progettato dall’architetto Marchi e da IN-NOVO, ha l’obiettivo di facilitare la realizzazione del laboratorio, garantendo la massima accessibilità, igiene e sicurezza. Per gli adulti sarà aperta la Scuola di Tessitura con dimostrazioni e nel pomeriggio un laboratorio aperto e libero di ricamo a cura di Nicoletta Di Gaetano, Atelier Trame Tinte d’Arte.

I ragazzi e le ragazze della Cooperativa Anima proporranno al mattino un laboratorio per adulti di pasta fresca "Uova, Anima e Farina" e dalle 15 ci sarà una speciale animazione natalizia con Sandrone DJ. Gran finale alle 17 con "A tu per tu con i Terconauti", con gli ospiti speciali Damiano e Margherita Tercon: un incontro divertente e riflessivo tra sketch comici, video e testimonianze per esplorare l’autismo e il potenziale di ognuno di noi.