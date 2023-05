Sapori, musica ed eventi: ecco ’Aemiliana’

Torna da oggi, a San Pietro in Casale, il tradizionale appuntamento con ’Aemiliana’, la manifestazione che punta alla valorizzazione del tessuto sociale e commerciale della comunità. Si tratta di un mese e mezzo di eventi, iniziative e appuntamenti, adatti a un pubblico di tutte le età. Il ventaglio d’offerta è ampio, contando numerose occasioni di degustazioni gastronomiche, serate musicali e feste a tema. La rassegna è realizzata da Pro Loco, con il patrocinio di Ascom. "L’evento è importante soprattutto in questo momento – spiega Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom –. Si tratta di una collaborazione tra pubblico e privato, che vede l’iniziativa durare un mese e mezzo, in un momento complicato come il post alluvione. Rappresenta la volontà del settore turistico, dei servizi e del Comune di trovare la voglia di stare insieme e di creare sul territorio belle iniziative".

Una ricca programmazione, che si inserisce lungo i percorsi commerciali pieni di negozi e mercati, anche loro protagonisti del format. "Sono coinvolte le attività economiche e di volontariato – afferma il sindaco Claudio Pezzoli –. Per la tragedia alluvionale, c’è un evento che sosterrà i territori colpiti, con un pranzo organizzato dagli istituti scolastici di San Pietro e di Galliera". Il via è oggi con il fine settimana di ’Mercato della Vucciria’, dedicato alle specialità siciliane. E domani c’è la tradizionale sfilata dei carri. Per il ponte della prossima settimana, l’appuntamento è con dimostrazioni e mostre dei vigili del fuoco e della protezione civile, e torna anche il mercato della Versilia. "Crediamo nel territorio e nel commercio locale – sottolinea Alessandro Poluzzi, assessore al commercio e al turismo –. L’8 giugno arriva la Festa dello Sport, ma il fulcro è la ’Notte della Luna Crescente’, il 15 giugno, che valorizza il prodotto della nostra terra".

Seguendo gli eventi, arriva ’Fricandò’ in piazza, che si incentra sulle realtà commerciali locali. "Il fiore all’occhiello dell’evento – aggiunge Angelo Di Benedetto, presidente del comitato dei commercianti – . Le realtà escono per mostrare le loro potenzialità". Importante anche ’Be Bop a Lula’, evento a tema. "La festa è a tema anni 50, con musiche, truccatori ed estetisti della zona in campo per rendere il tutto avvolgente", conclude Alessandro Pozzi, vicepresidente di Pro Loco.

Mariateresa Mastromarino