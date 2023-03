Sapori, sport e sostenibilità: l’Alberghiero festeggia i trent’anni

Trent’anni da festeggiare per un anno intero. L’Istituto alberghiero "Bartolomeo Scappi" soffia su trenta candeline e si regala un anno ricco di iniziative che includono non solo la grande cucina ma anche lo sport, la solidarietà, la sostenibilità. A presentare i prossimi mesi dello "Scappi" è stata la dirigente Patrizia Parma nella sala Caravita del comune, seduta al tavolo di fianco al sindaco Fausto Tinti e a protagonisti (e beneficiari) dei tanti eventi messi in cantiere. Detto in fase di introduzione quanto lo Scappi sia cresciuto, mettendo in piedi o rafforzando in questi anni partnership con grandi sponsor (Olitalia, Molino Naldoni, Carpigiani solo per citarne alcuni) e grandi realtà (la Virtus Pallacanestro di Bologna, Palazzo di Varignana, Anusca), oltre a stringere accordi con eccellenze turistiche di Formentera e della riviera Romagnola per gli stage dei futuri cuochi, camerieri, receptionist, il focus si è soffermato in primis sull’evento "Food Issues" programmato per martedì all’Autodromo di Imola, dove si vivrà una giornata di convegno con confronto sui temi dell’alimentazione, dello sport e della sostenibilità con la partecipazione all’evento di grandi sportivi come Pagliuca e Maietta, ex di Inter e Bologna, giocatori della Virtus Basket Bologna, il ciclista Lorenzo Fortunato e la nuotatrice olimpica Martina Grimaldi solo per citarne alcuni. Non mancherà, poi, l’argento a Seul nel mezzofondo Venuste Nyongabo, unica medaglia della storia per il Burundi, trasferitosi in Italia a inizio anni ’90 e che ha poi dato vita alla Fondazione che porta il suo nome, realizzando nel suo paese scuole di cucito e saldatura. La sua Fondazione, assieme all’Associazione genitori onlus Primerea, saranno beneficiari dell’incasso della partita che al Comunale di Castel San Pietro vedrà il 29 maggio sul campo la Nazionale Italiana Ristoratori e i docenti dello Scappi e anche del Malpighi-Visitandine.