Saputo celebra le rossoblù in B: "Ci avete onorato"

E’ ripartito per il Canada, Joey Saputo: il futuro sarà pianificato a fine mese, quando tornerà presumibilmente in vista dell’ultima casalinga della stagione con il Napoli. Prima di ripartire, però, il patron si è concesso un brindisi insieme all’ad Claudio Fenucci con chi stagione e risultato li hanno già conquistati: la squadra femminile, fresca di promozione in serie B, dopo un torneo di serie C dominato: "Il movimento femminile è importante e avete portato onore alla maglia e alla società e mi avete toccato il cuore. Avete conquistato il vostro obiettivo con 100 gol fatti e solo 20 subiti e con un gruppo dall’età media di 21 anni, a dimostrazione di quello che penso: la gioventù è bellezza. Grazie e complimenti".

La squadra ha regalato a Saputo una maglia con su scritto Don’t worry B happy: "Mi piace, è così che dobbiamo vivere: essendo contenti". E Joey lo è. Del Bologna femminile, dei ragazzi e di Motta, che la stagione però devono concluderla nel migliore dei modi.

m. g.