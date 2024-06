Saputo cittadino bolognese. Lunedì il voto in Comune

Si terrà lunedì primo luglio, a meno di slittamenti dell’ultim’ora, la votazione in Consiglio comunale che darà la cittadinanza bolognese onoraria a Joey Saputo, presidente del Bologna che ha conquistato dopo sessant’anni la Champions League. Ieri mattina è partito il breve iter procedurale a Palazzo d’Accursio con una seduta della commissione ‘Affari generali’, dove è stata presentata la proposta del sindaco Matteo Lepore attraverso l’intervento di Roberta Li Calzi, assessora allo Sport e al Bilancio. La votazione per la cittadinanza bolognese oraria a Joey Saputo è quindi in programma il primo luglio, per il conferimento con una cerimonia solenne in Comune invece bisognerà aspettare settembre. "Joey Saputo, con la sua famiglia, ha investito tanto sia sul calcio, sia sulla comunità che lo ha accolto, come avevano investito altri grandi presidenti venuti prima, come Gazzoni Frascara – ha dichiarato Li Calzi –. Senza l’impegno di Saputo che si è sempre relazionato con gentilezza, empatia e genuinità, anche grazie all’apporto delle persone a lui vicine e del suo entourage, non saremmo qui a festeggiare una squadra che ha saputo unire una città. Il Bologna Fc è una società rispettata da tutti non solo per come si comporta nell’ambito sportivo, ma anche per il suo carattere di corretteza e serietà, aspetti che per i bolognesi non sono secondari. I Saputo – ha concluso Li Calzi – vivono la città non solo perché proprietari della società, ma perché si sentono e sono parte della comunità. ".

La discussione di ieri in commissione non ha trovato oppositori, nemmeno dagli esponenti di centrodestra, come il consigliere Cavedagna (FdI): "Onorificenza onoraria che ci trova d’accordo. Non siamo invece d’accordo per quella che viene data agli immigrati". A questo punto, come detto, bisognerà aspettare una settimanella per il voto in Consiglio comunale, mentre un po’ di tempo in più, probabilmente, ci vorrà per la cerimonia di conferimento dove dovrebbe partecipare Saputo con tutta la sua famiglia. L’evento si terrà a Palazzo d’Accursio dopo l’estate, con ogni probabilità nel mese di settembre. Il conferimento a Saputo farà seguito alla cittadinanza onoraria data a un altro grande idolo della città e della tifoseria rossoblù, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bfc prematuramente scomparso. A Mihajlovic sono stati destinati anche diversi cori in piazza Maggiore durante i festeggiamenti per il Bologna in Champions, l’allenatore serbo è rimasto nei cuori dei tifosi rossoblù.