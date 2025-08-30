Saputo e Fenucci: "Puntiamo ai playoff. Avversari impegnativi, ma siamo motivati"

"Puntiamo agli ottavi", azzarda un uomo sempre cauto nei giudizi e nei pronostici come Joey Saputo. "Abbiamo forti motivazioni e anche quest’anno vogliamo portare in Europa il nostro calcio aggressivo e intenso", gli va dietro Claudio Fenucci. Quanto a Vincenzo Italiano, dopo aver passato ai raggi X le otto avversarie dei rossoblù, il tecnico siciliano non si discosta molto dal canovaccio classico dell’allenatore che ad ogni curva fiuta una potenziale insidia: "Sono tutte squadre che hanno storia ed esperienza in campo europeo, pertanto sarà un girone impegnativo". Nulla nel calcio è facile, nulla è scontato. Però dieci anni fa Saputo era un proprietario straniero, ancorché di sangue sicilianissimo, che si affacciava per la prima volta sul palcoscenico della Serie A, mentre da due anni è ospite fisso al Grimaldi Forum di Montecarlo, con affaccio diretto sull’Europa.

"Dopo la partecipazione della scorsa stagione alla Champions – dice l’azionista di maggioranza rossoblù – essere di nuovo qui per noi è motivo di orgoglio. Ci aspettano tante partite interessanti, su tutte la replica di quella dello scorso anno a Birmingham (sul campo dell’Aston Villa, ndr): speriamo in un esito diverso. L’obiettivo? La scorsa stagione è andata abbastanza bene, ma ora puntiamo a passare la fase campionato e arrivare ai playoff". Per farcela serve un Bologna attrezzato e se il Como al Dall’Ara oggi dirà quanto ha pesato il ko all’Olimpico di sette giorni fa alla prima di campionato, l’ad Fenucci dice altro: "La partecipazione alla Champions della scorsa stagione ci ha fatto crescere e adesso, in Europa League, puntiamo almeno ad arrivare agli spareggi per la qualificazione agli ottavi. Non sarà facile, perché affrontiamo squadre che hanno tradizione e storia, ma anche per questo stiamo attrezzando una rosa lunga in previsione di una stagione che potrebbe anche metterci nella condizione di giocare 61 partite".

Succederebbe se i rossoblù arrivassero in fondo a tutte le competizioni. Più saggio affrontare una partita per volta. Con quale spirito, è presto detto: "Portando in campo il nostro calcio aggressivo e intenso e replicando quell’armonia all’interno del gruppo che è stata trascinante per tutta la città", dice Fenucci. Vincenzo Italiano, che ieri è rimasto a Casteldebole a dirigere la rifinitura in vista della sfida con il Como di questa sera al Dall’Ara, non accetta l’etichetta di girone abbordabile: "Il Salisburgo è una presenza fissa nelle coppe da quasi vent’anni, il Celtic ha vinto 55 titoli e continua a dominare in Scozia. Il Maccabi Tel Aviv e la Steaua Bucarest vengono da due scudetti di fila, il Friburgo ha fatto bene in Europa negli ultimi anni, il Celta Vigo torna nelle competizioni internazionali dopo la semifinale di Europa League del 2017. Il Brann è nel pieno del campionato iniziato ad aprile, quindi arriverà con ritmo partita. Poi c’è l’Aston Villa, che conosciamo bene".

Tocca rimboccarsi le maniche: e possibilmente bloccare le uscite da qui a lunedì sul mercato. Ieri Fenucci, a precisa domanda sull’interessamento della Roma per l’esterno d’attacco Benjamin Dominguez, ha risposto così: "Dove non abbiamo la possibilità di trovare sostituti adeguati la nostra linea è conservare la rosa attuale. Gli esterni davanti oggi sono molti, non so se arriverà una richiesta della Roma per Dominguez. Vediamo".