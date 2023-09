Sara Ciocca e la sua ’Nina’

Il cinema bolognese gode ottima salute, sia come fruizione che – soprattutto – come produzione. Il recentissimo ’Nina dei lupi’ ad esempio è firmato da Antonio Pisu, che lo ha scritto con Pierpaolo De Mejo, Annapaola Fabbri, Tiziana Foschi, ed è prodotto proprio dalla bolognese Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, che lo ha portato alla Mostra del cinema di Venezia, alle Giornate degli Autori, ora nelle sale di tutta Italia. Storia post apocalittica, con al centro una bambina e l’ambientazione in un paesino della montagna italiana. E se il ruolo del protagonista ’cattivo’ è affidato a Sergio Rubini, notevole è l’interpretazione di Nina, affidata alla giovanissima Sara Ciocca: proprio lei sempre nell’ambito del Festival, ha ricevuto il riconoscimento del Nuovo Imaie Talent Award destinato ai talenti emergenti per ’Nina dei lupi’, assieme al ’collega’ Gianmarco Franchini per il film di Stefano Sollima.