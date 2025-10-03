Sara e Irene fermate dai militari israeliani: "Lafram, nessuna notizia"

Sono tre i bolognesi fermati nel mare di Gaza e ora trattenuti dagli israeliani. Sara Masi, residente a Casalecchio, e Irene Soldati, residente in città, erano a bordo dell’Aurora, una delle prime imbarcazioni della Flotilla a essere intercettate dalla Marina di Tel Aviv. Poi, sulla Karma, c’era Yassine Lafram, presidente nazionale dell’Ucoii. Anche quest’ultima imbarcazione è stata bloccata, ma su Lafram non ci sono notizie e l’Ucoii lancia l’allarme.

"L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia – spiega una nota – esprime profonda preoccupazione per la sorte del proprio Presidente, Yassine Lafram, dopo aver constatato la sua assenza dalle liste dei cittadini italiani appartenenti alla missione della Global Sumud Flotilla, pubblicate dagli organi di stampa. L’Ucoii ha immediatamente intrapreso azioni urgenti, contattando in mattinata l’ufficio del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e le Unità di Crisi a Roma e Tel Aviv. È stata inviata una missiva d’urgenza per richiedere la conferma ufficiale della presenza del Presidente Lafram nelle liste dei cittadini italiani in gestione da parte del Ministero. Non avendo ricevuto alcuna risposta ufficiale finora, l’Unione teme sia la mancata considerazione del Presidente Lafram da parte del Ministero, sia il conseguente trattamento come cittadino italiano privo di pieni diritti". L’Ucoii chiede insomma "la massima tutela del proprio presidente come cittadino italiano e attende risposte dalle unità di crisi sollecitando il suo rapido rilascio assieme a tutti gli altri concittadini".

Anche il sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri, si mobilita per Sara Masi: "Una nostra concittadina di trentanove anni è partita insieme agli altri attivisti spinta dalla volontà di perseguire i suoi ideali. La nostra intera comunità ora l’aspetta a braccia aperte, nella speranza di rivederla tornare a casa il prima possibile. È necessario che il governo italiano si attivi subito, senza ambiguità, per garantire il rilascio di Sara e degli altri connazionali e per tutelarne la sicurezza. Non si tratta di condividere o meno le scelte politiche della Flotilla, si tratta di difendere i diritti e la libertà dei cittadini italiani di fronte a un atto compiuto da un altro Stato – rimarca Ruggeri –. Un’azione di forza in acque internazionali contro civili disarmati apre infatti un precedente preoccupante che non può essere sottovalutato. Per questo uniamo la nostra voce alla mobilitazione, chiedendo al nostro Governo e all’Unione Europea una presa di posizione netta".

Ma non solo. "Franca, la mamma di Sara, è stata subito messa in contatto con il comando della stazione dei carabinieri di Casalecchio – spiega il sindaco – così da poter avere una linea diretta con il prefetto e le istituzioni, per avere notizie della figlia. Ora il nostro augurio è che possa tornare a casa il prima possibile".

Insieme a lei, sulla nave Aurora, c’era come detto anche Irene Soldati, quarantenne bolognese impegnata con Medici senza frontiere nel Mediterraneo centrale.