Saragozza, torna la ‘porticina’. E sarà intitolata proprio al Ravone

La porticina sotto al portico di via Saragozza, pertugio quasi ‘segreto’ (ma non ai bolognesi più avvezzi) verso via Zoccoli, sarà ripristinata. Non solo: si chiamerà ‘Porta Ravone’ in quanto, proprio in quel punto, scorre sotterraneo il torrente che un anno fa, durante l’alluvione, ha devastato il quartiere e compromesso l’integrità del passaggio. L’odg presentato dalla maggioranza e discusso ieri sera nel consiglio del Porto-Saragozza è stato approvato, seppure con qualche perplessità da parte di Fratelli d’Italia, che non ha partecipato al voto. Perplessità legate, soprattutto, ai lavori eseguiti sulla tombatura nei tratti rimasti scoperti (e rovinati) dopo l’alluvione, sistemati dal Comune durante l’estate.

Annamaria Cesari, consigliera di Forza Italia, ha proposto un’integrazione al testo dell’odg: "Ho detto che sarebbe opportuno che, nell’indicazione del nuovo viale pedonale sopra la tombatura, venga sconsigliato l’utilizzo del passaggio in caso di maltempo – spiega la forzista –. In quanto avvocato civilista, devo rendere noto ai cittadini il rischio in cui si può incorrere in caso di condizioni non favorevoli. I lavori fatti sulla tombatura immagino siano stati fatti a dovere, ma si tratta comunque di qualcosa che poggia sopra una struttura antica".

Alla fine il consiglio di quartiere ha recepito il suggerimento, con la volontà di inserire nella nuova indicazione l’inopportunità dell’utilizzo al cospetto di rischi in materia di "dissesto idrogeologico". Approvato in Quartiere all’unanimità l’altro odg sulla "implementazione della segnaletica stradale a tutela della fauna selvatica e dell’utenza", proposto proprio da Cesari, anche per indicare quali sono gli attraversamenti ecologici, mentre sarà ridiscusso l’odg proposto da FdI in materia di sicurezza in via Amendola.

Francesco Moroni