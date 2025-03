Sarah Jane Morris e Pat Bianchi trio

Improvvisazioni jazz e armonie vocali che ricordano Sarah Vaughan e Billie Holiday, Nina Simone e Janis Joplin: Sarah Jane Morris, chanteuse dal cuore celtico, stasera si esibisce al Bravo Caffè (ore 22) per sfogliare l’album The Sisterhood, omaggio alle divas della musica contemporanea. L’accompagnano Tony Remy e Marco Bonfanti alle chitarre ed Henry Thomas al basso. Sempre al Bravo domani luci su Dogui Night Spring Edition nell’interpretazione di Lorenzo Campani (voce), Marco Dirani (basso), Gabriele Bolognesi (sax), Mecco Guidi (tastiere) e Tommy Graziani (batteria). Sabato show sonoro Around Alicia Keys con il trio di Irene Ne Ne Guglielmi. Mauro Mussoni, jazzista per palati fini, bassista, compositore e arrangiatore giramondo si esibisce in quintetto in Cantina Bentivoglio. Al Camera Jazz & Music Club domani dalle 22 il Pat Bianchi Trio.