’Saremo’: l’intelligenza artificiale sfida la creatività umana

Dopo un mese di gara, il Saremo AI Music Festival è entrato nel vivo e continuerà nelle prossime settimane con le sfide tra i 27 cantanti in gara. Nel Festival, ideato dalla bolognese Loop, ogni elemento – canzoni, cantanti, immagini e strategie di comunicazione – è creato e gestito dall’intelligenza artificiale. Mentre il pubblico continua a votare per decretare il vincitore assoluto, una giuria umana composta da esperti di diversi settori si prepara a individuare il nome che meriterà il Premio Freak, riconoscimento più eclettico del Festival, destinato al cantante AI che più ha saputo rompere gli schemi.

Oggi intanto alle 17, in Salaborsa e precisamente in Sala della Musica, si terrà l’incontro ’AI creativi che Saremo: la sfida dell’intelligenza artificiale alla creatività umana’. A parte il gioco di parole, il tema è assolutamente attuale e sarà affontato dagli ’umani’ Claudio Mazzanti, capo-progetto del Saremo AI Music Festival; Enrico Serotti, musicista, artista, componente della direzione artistica del Saremo AI Music Festival; Roberto Grandi, co-direttore master Digital Marketing and Communication, Bologna Business School, già assessore alla Cultura del Comune; Marco Roccetti docente di Informatica all’Unibo e autore di studi scientifici su approcci collaborativi Human-AI, in differenti ambiti: dalla medicina all’archeologia; Danilo Masotti: scrittore e influencer, padre putativo degli Umarells, "discusso lider dei New Hyronja, molto (in)seguito sui social". Al confine tra sperimentazione tecnica, provocazione mediatica, esperimento ludico e riflessione artistica sulla creatività nell’epoca dell’intelligenza artificiale, il progetto si propone di verificare fin dove l’AI riesca ad essere originale e creativa.