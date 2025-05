Sartoria e depositi: oltre 400mila euro per la sede storica

Come richiesto ormai negli ultimi dal personale del Teatro Comunale di Bologna, è arrivato il via libera a ulteriori lavori di riqualificazione all’interno della sede storica del Teatro comunale. Ieri mattina, infatti, in Commissione è stato licenziato il terzo adeguamento al programma dei lavori pubblici, che comprende anche i 420mila euro necessari per la riqualificazione di alcuni locali: l’ex sartoria, l’ex falegnameria e deposito pianoforti del Teatro. Una bella notizia dunque per le varie maestranze che operano nella Fondazione lirico-sinfonica. Se inizialmente, infatti, i lavori – per cui si è reso necessario il trasloco in fiera – dovevano riguardare solo l’area esterna del Guasto, durante gli ultimi mesi si è cominciato a ragionare anche a interventi sul teatro storico. Per cui, però, era necessario stanziare nuovi fondi. "È un intervento richiesto anche dal personale che lavora nel teatro – conferma l’assessore ai Lavori pubblici di Palazzo d’Accursio, Simone Borsari – e prevede l’organizzazione di spazi più adeguati, la demolizione di muri non portanti, la ridefinizione degli spazi, tinteggiature, nuovi pavimenti e infissi, e un nuovo impianto elettrico".

Nel dettaglio, spiega la direttrice del settore Edilizia pubblica del Comune, Manuela Faustini Fustini, "la sartoria sarà spostata in un locale più luminoso", mentre la falegnameria sarà riorganizzata anche con le vie di fuga necessarie per la prevenzione incendi. Nei mesi scorsi, tra l’altro, era già stato approvato un altro intervento per il superamento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dei servizi igienici per lavoratori e spettatori. "Sono interventi che si accompagnano al progetto di riqualificazione generale in corso", conclude Borsari.