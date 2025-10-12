Sasib, i primi 110 anni: "Ora costruiamo il futuro"

Due giornate per festeggiare la storia e i traguardi raggiunti in 110 anni di storia. Sasib, azienda del gruppo Coesia, ha celebrato tra venerdì e sabato il suo compleanno, insieme ai propri collaboratori, con 48 ore dedicate alla vita dell’azienda. La società è nata e cresciuta tra Bologna e Castel Maggiore, "terra di ingegno e manifattura", e da qui "abbiamo costruito una realtà che oggi è riconosciuta per la sua eccellenza nel settore delle macchine automatiche", commenta l’Ad della ditta, Francesco Mazzanti. Fondata da Scipione Innocenti nel 1915 come Società Anonima Scipione Innocenti Bologna, l’azienda dapprima ha iniziato come fornitore di ricambi per l’industria meccanica, poi si è specializzata in macchinari per il segnalamento ferroviario e, dal 1930, per l’industria del tabacco.

"Questo anniversario rappresenta non solo un traguardo, ma la conferma della nostra capacità di evolverci e innovare insieme", continua Mazzanti. Oltre un secolo di vita, fino a diventare leader mondiale nelle macchine automatiche per sigarette e nel packaging. Dal 2011 l’azienda è parte del gruppo Coesia e continua a focalizzarsi sullo sviluppo di macchine per l’industria del tabacco e dei prodotti correlati, in particolare di quelli di nuova generazione. "La diversificazione del nostro portafoglio ci ha consentito di consolidare una crescita significativa negli ultimi anni e anche quest’anno si prospetta promettente. Questa ricchezza di soluzioni rappresenta il fondamento su cui intendiamo continuare a costruire la nostra strategia, affrontando le sfide che ci attendono", spiega Mazzanti. Il futuro è al centro delle dinamiche di Sasib. "Coesia ci permette di crescere, condividere competenze e affrontare il futuro con una visione comune. È un’integrazione anche culturale e valoriale. Siamo pronti a costruire, con passione e competenza, il futuro di Sasib, investendo in ricerca, sostenibilità e digitalizzazione, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più efficienti", annuncia Mazzanti. Un "dialogo costruttivo e rispettoso" anche con i sindacati: "Questo è un valore che ci rende un esempio nel panorama industriale", chiude Mazzanti.

Giovanni Di Caprio