Sassi dal cavalcavia in autostrada A1. Colpiti auto e bus coi fan di Vasco: “Sembrava una bomba”

Casalecchio, 21 giugno 2024 – Una sassaiola lungo il tratto bolognese dell’autostrada A1, non lontano dall’area di servizio Cantagallo, a Casalecchio di Reno. Il pericoloso episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, quando alcuni dei veicoli in transito sul quel tratto di autostrada in direzione Sud, sono stati colpiti da dei massi lanciati da un cavalcavia.

A essere raggiunti dalle pietre, di medie dimensioni, sono stati anche alcuni pullman con a bordo numerosi fan di Vasco di ritorno dal concerto che si è tenuto mercoledì sera allo stadio San Siro, a Milano. Tra questi, anche un gruppo di aretini che stava tornando verso la Toscana.

“Sembrava una bomba", ha detto uno dei testimoni presenti al momento dell’impatto. Tutto è successo nel giro di pochissimi minuti, trasformando un viaggio che fino a quel momento era andato bene in una tragedia sfiorata. Fortunatamente, nessun passeggero è rimasto ferito in maniera grave: secondo le prime informazioni, sembrerebbe esserci solo un ragazzo che ha riportato una contusione lieve al polpaccio.

Quando i sassi hanno colpito i veicoli, a bordo si sono creati momenti di forte paura e agitazione: una delle pietre lanciate dal cavalcavia ha sfondato il parabrezza di un pullman seminando il panico tra le persone a bordo del mezzo. Da quanto finora emerso, anche altre vetture (tra cui diverse auto e altri pullman) sono state colpite dalla sassaiola.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai passeggeri, è intervenuta la polizia stradale: sarà ora compito degli agenti risalire all’identità di chi ha lanciato le pietre, anche grazie ai racconti dei testimoni che si trovavano sul posto al momento dell’impatto. Non è chiaro se si tratti di una sola persona oppure un gruppo di malviventi.

Secondo quanto trapela, sembra da escludersi l’ipotesi che il lancio fosse indirizzato proprio nei confronti dei fan del rocker di Zocca. Saranno le indagini degli agenti della Stradale a chiarire i motivi della sassaiola nei confronti dei veicoli in transito e individuare i responsabili: per loro è possibile che scatti una denuncia per lancio pericoloso di cose e danneggiamento.