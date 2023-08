Sasso al lavoro sui ‘Days’ del 2024 Spazio a scienza, eventi e percorsi

All’interno di Villa Aldini sorgerà uno spazio espositivo per il nuovo museo sulla comunicazione e Guglielmo Marconi. Ma il cuore del premio Nobel per la fisica resterà sempre il Comune di Sasso Marconi, che diffonde la centralità e l’importanza della figura di Marconi con diverse iniziative. Al centro, c’è il Marconi Days, cartellone che da sedici anni dedica intere giornate all’inventore. Convegni, mostre, manifestazioni e spettacoli ricoprono il grande evento dallo sguardo nazionale e internazionale. Ma in programma c’è molto altro, perché il prossimo anno si celebrano i 150 anni dalla nascita di Marconi. E per le future cerimonie marconiane c’è già movimento. "Abbiamo istituito un tavolo di lavoro che si è incontrato diverse volte, per condividere l’idea di organizzare delle azioni – spiega Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi –, formato dai Comuni di Bologna e di Sasso Marconi, l’Università, la Regione e la Fondazione Marconi. Ogni realtà mette in campo delle proposte. Come Comune, partiamo dai Marconi Days, rassegna storica che darà valore celebrativo, con l’idea di coinvolgere i premiati delle varie edizioni, attraverso un movimento che rifletta tutto l’anno sul tema della comunicazione". L’evento "classico è previsto tra aprile e maggio – continua Parmeggiani –. Sull’organizzazione stiamo lavorando molto, perché siamo stati in attesa del ministero, che ha voce in capitolo sull’organizzazione e anche sulle risorse".

Lo scorso 25 aprile, la connessione con Marconi è stata molto forte: il sindaco Parmeggiani, infatti, ha consegnato le chiavi della città a Elettra Marconi, figlia dell’inventore del telegrafo, in occasione del compleanno del padre.

Alle cerimonie marconiane non mancheranno passeggiate nel verde di Marconi: "L’anno scorso abbiamo inaugurato il percorso Marconi Pop, che permette di visitare i luoghi marconiani, in bici o a piedi – aggiunge il primo cittadino –. E verrà rilanciato. La volontà è creare un cartellone di iniziative che, da un punto di vista scientifico, culturale e artistico, permetta di raccontare Marconi, illustrando anche il territorio. Centrale è Villa Griffone e il Museo Marconi, cuore delle attività". Proprio a Villa Griffone prenderà vita una serie televisiva Rai, che ha come protagonista la figura di Guglielmo Marconi. "La fiction vedrà alcuni giorni di riprese alla Villa, in autunno – conclude il sindaco –. Non tratterà della figura di Marconi giovane, ma sarà incentrata sul Marconi adulto".

Mariateresa Mastromarino