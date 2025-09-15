Sasso, la prima cosa bella. Mazia e Marra, reti d’oro

Splendida e importantissima vittoria casalinga per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, regola 2-1 la diretta rivale per la salvezza Sant’Angelo al termine di una partita ottimamente condotta, dall’inizio alla fine, da capitan Geroni e compagni.

Grazie a questo successo, i gialloblù riscattano l’amara sconfitta rimediata domenica scorsa sul campo del Sangiuliano City e si presentano così nel migliore dei modi alla prossima e complicatissima sfida in programma tra sei giorni in casa della corazzata nonché favoritissima per la vittoria finale Pistoiese. Ma venendo alla cronaca del match, i padroni di casa, affamati come non mai di punti salvezza, partono con il piede sull’acceleratore e, all’11’, trovano il gol del vantaggio: Leonardi, all’esordio in maglia gialloblù dopo aver finalmente scontato la squalifica, effettua una splendida sponda per Mazia che, dopo aver saltato secco il portiere, è libero di depositare in rete.

La formazione ospite accusa il colpo e, al 24’, dopo una conclusione alta del locale Ghebreselassie, serve un provvidenziale intervento sulla linea di un difensore per impedire a un destro di Leonardi di gonfiare la rete. Nel finale di tempo, il Sant’Angelo inizia ad affacciarsi con maggiore continuità nella metà campo sassese, con l’occasione migliore che, al 45’, capita sui piedi di Grandinetti, il cui pallonetto sull’uscita di Celeste sfiora la traversa prima che Colombi mandi tutti negli spogliatoi.

A inizio ripresa, i milanesi vanno ancora una volta vicini al pari con un destro volante di Mariani che viene salvato in corner da un miracolo dell’estremo difensore di casa. Il Sant’Angelo preme fortissimo, ma, al 40’, dopo un paio di occasioni fallite da Vassallo prima e da Mariani poi, a trovare la via del gol è ancora una volta il Sasso Marconi: Ghebreselassie lavora un bel pallone e lo offre al neo-entrato Marra che, scattato sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Cattaneo e lo fredda con un preciso diagonale.

Nel finale, la formazione ospite si getta generosamente in avanti per cercare di riaprire l’incontro e, al 42’, Mariani mette a segno il gol dell’inutile 2-1 trasformando in rete una furibonda mischia generatasi all’interno dell’area gialloblù. Il tentativo di ribaltone non si concretizza perché il Sasso serra le fila. Ill tempo scorre e il triplice fischio consegna tre punti d’oro ai giallobù.