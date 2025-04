Sasso Marconi di Ivan Pedrelli verso la salvezza dopo il pareggio con Tau Altopascio

Importante balzo in avanti verso la salvezza per il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, grazie al pareggio casalingo per 2-2 contro la quarta forza del campionato Tau Altopascio, si trova ora al decimo posto in classifica a quota 36 punti. Considerando che all’appello mancano ancora tre partite e che una delle dirette rivali Zenith Prato dovrebbe ricevere in settimana una pesante penalizzazione, ecco che per il team gialloblù la permanenza in categoria è ormai da considerare cosa fatta. E ciò anche grazie a un calendario piuttosto favorevole e che vedrà capitan Geroni e compagni affrontare avversari abbordabili come lo stesso Zenith, il Cittadella Vis Modena e il Corticella.

Ma venendo al match di ieri, nei primi minuti la sfida scorre senza grandi sussulti. A rompere l’equilibrio, al 39’, ci pensa una clamorosa disattenzione difensiva locale che consente al solito rapace d’area Andolfi di depositare in rete a porta sostanzialmente sguarnita. Scossa per l’inaspettato svantaggio, la band di Pedrelli si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari e, al 41’, serve un super intervento di Cabella per impedire a una pericolosa conclusione di Jassey di infilarsi all’angolino. È il preludio al pareggio, che arriverà al tramonto della prima frazione: è infatti il 45’ esatto quando Pirazzoli, con una velenosa girata, piega i guantoni dell’estremo difensore avversario.

Al 19’ della ripresa, la formazione di Venturi riesce a portarsi nuovamente avanti: lo scatenato Motti fa il vuoto sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Andolfi che, da attaccante vero, non lascia scampo all’incolpevole Celeste. Affamato di punti salvezza, il Sasso inizia a premere al massimo sull’acceleratore per cercare quantomeno di riequilibrare la sfida e, al 28’, gli sforzi profusi producono i frutti sperati. Sugli sviluppi di un corner battuto dallo specialista capitan Geroni, Mambelli salta più in alto di tutti e, con una precisa incornata, gonfia la rete alle spalle di Cabella. Forti di questo pareggio, i gialloblù cercheranno ora di preparare nel migliore dei modi la delicata sfida in casa dello Zenith in programma giovedì nel turno infrasettimanale pre-pasquale.

Nicola Baldini