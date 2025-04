Sasso Marconi, deruba una donna e la minaccia con un coltello

Sasso Marconi (Bologna), 9 aprile 2025 - È stata derubata della borsa da palestra che aveva lasciato in auto e quando ha preteso dal ladro di riavere indietro i suoi oggetti è stata minacciata con un coltello. Per questo, la donna si è rivolta ai carabinieri che, dopo aver rintracciato il malvivente, lo hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato, estorsione e porto ingiustificato di armi.

Il tutto è accaduto l'altro giorno nel parcheggio del Conad di via Ponte Albano, quando una donna ha avvisato i carabinieri che dalla sua macchina era stata rubata una borsa da palestra, contenente gli effetti personali e i documenti.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini, ma la vittima ha deciso di tornare nel parcheggio del supermercato e grazie alle indicazioni ricevute da una terza persona ha rintracciato il ladro, un tunisino di 29 anni, senza fissa dimora e disoccupato.

La donna è riuscita a farsi riconsegnare la borsa da palestra, ma quando ha capito che il ventinovenne l'aveva svuota dei soldi, di uno smartwatch, degli auricolari e di un paio di orecchini, ha preteso che le fosse ridato tutto.

Messo alle strette, il malvivente l'ha invitata a seguirlo in una zona defilata e le dinamiche sono cambiate. Nel tentativo di non darle indietro tutto il bottino, l’uomo l’ha minacciata con un coltello che aveva in tasca e le ha chiesto altro denaro.

A quel punto la donna è fuggita allertando i carabinieri. I militari dell'Arma si sono subito messi sulle tracce dell'uomo identificandolo all'interno di un punto Snai di Viale Nuovo. Alla luce di quanto accaduto, il ventinovenne, già gravato da precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi e droga, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato, estorsione e porto ingiustificato di armi.