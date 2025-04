Sasso Marconi trionfa 3-0 contro United Riccione: vittoria cruciale per la salvezza

United Riccione 0 Sasso Marconi 3

UNITED RICCIONE: Zamarion; Locanto, Messina (41’ pt Marrone), De Vito, Monaco, Palumbo (13’ st Bartoli); Pollini, Messina, Vacca (30’ st Caputo); Cani (25’ st Kociaj), Viotti A disp. Andreoli, Greco, Kokeri, Paoloni, Fontana, Dulemata. All. Bolzan.

SASSO MARCONI: Celeste; Mambelli (26’ st Barattini), Montanaro, Galassi, Cinquegrana; Marcaletti, Yaya (22’ st Lisanti), Geroni (33’ st Pelloni); Pirazzoli (36’ st Mancini), Pampaloni (30’ st Bonfiglioli), Ballello. A disp. Stragapede, Amaroli, Michael, Baietti, All. Pedrelli.

Arbitro: Pianici di Aprilia.

Reti: 18’ pt Geroni, 1’ st Pierazzoli, 4’ st Pampaloni.

Note: ammonitii Vacca, Pampaloni.

RICCIONE (Rimini)

Il Sasso Marconi cala il tris. I gialloneri portano a casa lo scontro salvezza con lo United Riccione, imponendosi di misura fuori casa. Gli undici di Pedrelli vincono, guadagnando tre punti fondamentali per la cavalcata verso la salvezza e ora il fine campionato sorride agli emiliani. Il Sasso parte alla carica facendo chiudere i romagnoli per limitare i danni in un match di peso dal primo minuto per entrambe le formazioni. Il pressing emiliano si fa sentire e dopo un quarto d’ora tutti con il fiato sospeso per un’azione partita dai piedi e dalla velocità di Yaya che la butta in mezzo a Pampaloni che sfiora il vantaggio, ma la difesa riccionese salva in corner. Neanche il tempo di riprendersi che Pierazzoli fa allungare un super Zamarion. Ma il pareggio non dura troppo perchè al 18’ la sblocca capitan Geroni segnando addirittura da calcio d’angolo: un’ingenuità che costa caro allo United. Il Sasso è una muraglia che rende la vita difficile agli avversari, amministrando bene il vantaggio senza rischiare quasi nulla.

Il secondo tempo inizia forte per il Sasso che in quattro minuti ne fa addirittura due ipotecando il risultato. Prima con Pirazzoli al 1’, servito dal millimetrico Yaya e poi, complice l’errore di Zamarion che spazza via contro Pampaloni arriva il tris del match. Il centrocampista emiliano non deve fare altro che mettere il corpo per firmare il terzo sigillo giallonero. I protagonisti indiscussi della partita sono gli emiliani che continuano a farsi velenosi fino alla fine, traghettati da un Yaya inarrestabile che difende, attacca e serve assist. Ma il Sasso Marconi è soddisfatto e fa addormentare il match su un 3 a 0 che fa riposare sereni gli emiliani, sicuri di fatto un altro passo verso la permanenza in D.