Sasso saluta Tonino Nobili, il suo salumiere cantastorie: Racconti del salumiere

Sasso saluta il suo salumiere e cantastorie. Domattina alle 10 nella chiesa dei santi Pietro e Paolo si celebra in funerale di Tonino Nobili, una vita dedicata al commercio e al suo paese che si è conclusa due giorni fa al termine di una lunga malattia, circondato dall’affetto dei suoi famigliari. Aveva 70 anni, buona parte dei quali trascorsi dietro il banco degli alimentari prima nel negozio della cooperativa, e poi nella sua salumeria specializzata in cose buone su viale Kennedy e poi in via dello Sport. Con uno sguardo che però si allargava a tutta la sua cittadina per la quale (con Luigi Soprani) si inventò una Tartufesta capace di fare concorrenza a quella di Savigno, con trovate geniali come il record del panino più grande: almeno venti metri di filone imbottito coi suoi salumi, quelli che imparò a servire ma anche a preparare e stagionare nei tanti corsi e concorsi ai quali partecipò con l’entusiasmo di chi sa trasmettere la passione per i prodotti tipici della sua terra. Tanto che quando fu il tempo di ritirarsi dal lavoro decise di intitolare ai ’Racconti del salumiere’ il libro che ha raccolto le sue memorie (con prefazione di Francesco Fabbriani e revisione di Gabriele Bettini). "Un libro pieno di aneddoti e di ricordi sulla vita di Sasso che riflette il suo amore per il paese che ha dimostrato anche negli anni in cui ha rappresentato i commercianti come referente dell’Ascom", commentano i colleghi Saverio Folli e Gianluca Castagnoli.

g.m.