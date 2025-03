Sassoli de Bianchi: "Il progetto di Saputo unisce tutta la città"

"Una carezza sul cuore della città". Sceglie un’immagine poetica Lorenzo Sassoli de Bianchi, fondatore di Valsoia e presidente di Auditel, per descrivere la ’manita’ del Bologna alla Lazio. Domenica scorsa, al Dall’Ara, Sassoli de Bianchi era nei distinti, da dove segue i rossoblù fin dal 1964, l’anno del settimo scudetto. "La pochezza percepita della Lazio è dovuta, in realtà, alla forza del Bologna. Italiano ha ormai trovato la quadra, dopo qualche mese di tentativi. La nuova posizione di Odgaard, ad esempio, è determinante", spiega l’imprenditore.

Sassoli de Bianchi, questo Bologna sembra non finire mai. Che impressione ha? "Sono appena stato a Milano e ho preso due taxi. Tutti e due i guidatori mi hanno subito chiesto del Bologna, è la squadra sulla bocca di tutt’Italia, vista con ammirazione e simpatia. Sentimenti che sono in sintonia con la percezione di una città accogliente, dinamica e solidale. E questo aiuta anche il turismo"

Un legame speciale tra squadra e città? "La cavalcata del Bologna è come un filo rossoblù che cuce insieme la città, un ponte invisibile che unisce le generazioni: non è un caso che, allo stadio, domenica, abbia visto tanti genitori con i figli. È un momento molto buono e costruttivo, la città si specchia nella squadra, e si vede più forte, tenace e determinata. Ed è particolare anche come la classe dirigente della città sia tifosa e si ritrovi insieme allo stadio: queste esperienze cementano, stimolano, aumentano l’orgoglio. Effetti collaterali da non sottovalutare".

Qual è l’ingrediente segreto di questo Bologna? "La progettualità, non c’è dubbio. Questi successi sono frutto non di una congiuntura temporanea, ma di una visione a lungo termine. E questo viene percepito anche all’esterno: sotto le Due Torri, i sogni non si inseguono: si costruiscono. Tutto questo parte naturalmente dal vertice: Joey Saputo non ha investito solo denaro, ma idee, passione e pazienza, ha dato alla squadra fondamenta solide, non ha cercato il successo immediato, ma piantato semi destinati a diventare alberi".

La stagione non è finita, ma c’è un’immagine che resta impressa: i rossoblù vincono col Borussia in Champions, vengono eliminati, ma fuori scattano i caroselli. Succede solo a Bologna? "Innanzitutto le dico che, se Italiano avesse avuto più tempo, probabilmente non saremmo stati eliminati nella prima fase. Oggi, infatti, questa squadra è da Champions, ha una rotta chiara e un equipaggio affamato di gloria. Se quest’anno non sarà Champions, ci riproveremo l’anno prossimo. Abbiamo un gruppo dirigente molto forte: Fenucci, Sartori, Di Vaio, scopritori di talenti. Stiamo diventando un caso di scuola".

All’inizio della stagione, era dura pronosticarlo... "All’inizio mi dispiacque che Motta fosse andato via, da tifoso ammisi la mia fiducia condizionata al nuovo allenatore, ma devo dire che Italiano è stata una grande conferma. Ma il bello della squadra è che non basta il singolo per fare il Bologna, è un lavoro corale, di strategia. Zirkzee va via? C’è Castro. E poi Odgaard, e quando entra Cambiaghi entusiasma. E poi Freuler e Ferguson, bellissimo averlo ritrovato. È questa progettualità la garanzia sul futuro".

E Motta? Alla Juve non se la sta passando bene... "Non rinnego il suo lavoro, è stato parte del progetto. E credo che, in carriera, avrà modo di affermare il suo valore".

Parliamo di Champions, ma c’è anche la Coppa Italia... "Meglio rinunciare a qualcosa in campionato e provare a vincerla. Con l’Empoli siamo fiduciosi e poi in caso di finale vedremo...".