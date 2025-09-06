Satellite e intelligenza artificiale. L’Alma Mater scopre sito in Iraq: "Individuati resti ormai invisibili"

Un sistema di Intelligenza artificiale sviluppato dall’Università di Bologna apre nuove prospettive nella scoperta di siti archeologici: è proprio grazie a questa tecnologia che sono stati individuati quattro antichi insediamenti nell’area di Abu Ghraib, in Iraq, finora sfuggiti allo sguardo degli esperti.

La scoperta è frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria e il Dipartimento di Storia Culture Civiltà, e si basa sull’analisi di immagini satellitari del programma Corona, scattate negli anni ’60 da satelliti spia statunitensi. "È un risultato straordinario, con conseguenze significative per la conservazione del patrimonio archeologico anche in paesaggi modificati dall’intervento umano", afferma Marco Roccetti, professore al Dipartimento di Informatica e tra gli autori dello studio (che è stato pubblicato sulla rivista celebre rivista Plos one), insieme ad Alessandro Pistoia (dello stesso dipartimento) e a Nicolò Marchetti e Valentina Orrù (Dipartimento di Storia Culture Civiltà).

"Quello che colpisce – sottolinea il professor Marchetti – è che questa intelligenza artificiale sia riuscita a raggiungere un’accuratezza del 90% utilizzando fotografie in bianco e nero degli anni Sessanta. Significa che oggi possiamo individuare anche siti ormai invisibili, partendo da vecchie immagini".

E non solo l’Ateneo felsineo potrà farlo: il sistema, sviluppato e addestrato interamente dall’Università di Bologna, è stato reso pubblico. Ma come funziona questa intelligenza artificiale e come si affianca al lavoro dell’archeologo? Nell’identificazione di resti di antichi insediamenti, il primo passo è osservare il territorio, e tra gli strumenti più utilizzati si annoverano le fotografie aeree e i telerilevamenti. "L’occhio allenato di un esperto è in grado di riconoscere particolari conformazioni del terreno che possono indicare la presenza di un sito archeologico sepolto", spiega il professor Marchetti.

A quel punto si procede con la verifica sul campo, e l’analisi dei materiali trovati. Da diversi anni archeologi e informatici dell’Università di Bologna lavorano a un sistema di intelligenza artificiale per accelerare e migliorare l’analisi delle fotografie, prendendo come caso di studio la pianura alluvionale della Mesopotamia meridionale. Dopo i primi risultati su immagini satellitari recenti e ad alta risoluzione, il sistema è stato testato su una serie storica meno risoluta e pancromatica (cioè in scala di grigi): si tratta di immagini del programma CORONA, con cui gli Stati Uniti hanno mappato negli anni ’60 i territori di Cina, Unione Sovietica e Medio Oriente.

Da queste immagini, l’IA è riuscita a individuare resti di antichi insediamenti, databili, come la maggior parte dei siti della regione, a un periodo compreso tra il 2.000 a.C. e il 1.000 d.C. — che ad oggi non erano mai stati individuati, poichè quasi del tutto distrutti, a causa delle profonde trasformazioni subite dal territorio negli ultimi decenni. L’intelligenza artificiale ne aveva individuati otto, di cui solo quattro verificati sul campo. "Questa innovazione – concludono i ricercatori – non sostituisce il lavoro degli archeologi, ne velocizza e semplifica il processo. La valutazione finale dell’importanza dei siti resta sempre nelle mani degli studiosi".