Satèn Saxophone Quartet. Suoni di seta al DamsLab fra Lago, Maslanka e Piazzolla

Prosegue la rassegna Mia – Musica Insieme in Ateneo, con concerti gratuiti per gli studenti di Scuole, Conservatorio e Università. Stasera alle 19.30 al DAMSLab si presentano quattro nuove Rising Stars, ossia i membri del Satèn Saxophone Quartet. Parliamo di una vera stella nascente che in pochi anni si è aggiudicata riconoscimenti prestigiosi come il Primo Premio assoluto al Concorso Musicale Città di Belluno e al Concorso Alberghini, competizione per giovani talenti del territorio che Musica Insieme sostiene sin dalla sua prima edizione.

Il quartetto nasce al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara sotto la guida di Marco Gerboni, grande maestro del sassofono in Italia e all’estero. Satèn è il richiamo al raso, un tessuto fine, morbido; tutte caratteristiche che possono rispecchiarsi anche in quelle del suono che il quartetto di sassofoni ferrarese ricerca costantemente.

Al DAMSLab ascolteremo le sonorità peculiari di Guillermo Lago e David Maslanka, per poi passare a un più familiare ma complesso Astor Piazzolla, con due dei suoi brani più celebri, come Escualo e La Muerte del Angel. Per completare la tessitura di questa stoffa pregiata, il Satèn si cimenterà nelle Danze rumene di Bartók, intrise di melodie popolari della Transilvania, insieme a un romantico movimento dal Quartetto n. 2 di Borodin.

Il concerto sarà preceduto da uno speciale momento musicale, che si svolgerà nello stesso pomeriggio nella Palestra di Medicina fisica e riabilitazione del Policlinico Sant’Orsola, dedicato ai pazienti e ai loro familiari per portare la bellezza e la forza della musica là dove le persone sono maggiormente provate nel corpo e nello spirito.