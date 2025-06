Satispay spinge il welfare aziendale

Arriverà a Bologna il 18 giugno, a Palazzo di Varignana, la nuova tappa del percorso di incontri con le aziende di Satispay. L’appuntamento sarà un’occasione di confronto per discutere le nuove frontiere del Welfare aziendale. Bologna è tra le prime piazze scelte per avviare il confronto, come capoluogo di una delle regioni con il più alto tasso di penetrazione del servizio di pagamento Satispay e un’alta attenzione del tessuto imprenditoriale verso gli strumenti welfare di nuova generazione. Angela Avino (foto), Chief Business Development Officer di Satispay, dice: "Da sempre poniamo grande attenzione ai bisogni delle comunità locali. Dopo aver introdotto un modello di pagamento che ha contribuito a cambiare le regole del mercato e le abitudini dei consumatori, abbiamo scelto di entrare nel mondo del welfare per costruire quel cambiamento necessario mettendo a disposizione delle tante imprese del mercato, e dei loro dipendenti, quello che come tech company innovativa abbiamo velocemente imparato in termini di efficienza, esperienza d’uso e sviluppo di servizi".