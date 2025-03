Saul Nanni: "Come Tancredi ho trovato Angelica"

"Sono un ragazzo fortunato/Perché m’hanno regalato un sogno". Benvenuti nella carriera cinematografica di Saul Nanni, attore classe 1999, cresciuto a San Lazzaro di Savena, primi passi giovanissimo, a 13 anni, un bel successo "per ragazzi" con una sit com su Disney Channel, poi la svolta nel 2018 con il ruolo da protagonista ne ’Il Fulgore di Dony’, diretto da Pupi Avati. Da allora una bella scalata attoriale che l’ha portato nel 2023 sul set de ’Il Gattopardo’, produzione Netflix diretta da Tom Shankland in uscita il 5 marzo, nel ruolo di Tancredi. Che nel film di Visconti (1963) era interpretato da Alain Delon. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: nella Sicilia del 1860 tra un’aristocrazia morente e l’arrivo di Garibaldi, il giovane Saul-Tancredi ha incontrato la sua Angelica. E’ nato lì il suo amore con la ventenne Deva Cassel, figlia di Vincent e Monica Bellucci. Prossimamente lo vedremo ne ’La Gioia’ di Nicolangelo Gelormini.

Saul Nanni, che momento della sua vita è questo? "Bellissimo su tutti i fronti, sto un po’ trovando il mio posto nel mondo che potrei riassumere così, dal set al viaggio, perché ultimamente o sono sul set o sono in viaggio. Il set diventa molto totalizzante, quando giri anche 12 ore al giorno, fai quello e basta. Poi, finito, prendo e parto con la mia piccola macchina fotografica analogica. Siamo appena tornati dal Brasile".

Il Gattopardo è stata una nuova svolta? "Certamente è stata una svolta per la mia vita personale, perché sul set ho trovato Deva. Ma è stata davvero un’esperienza incredibile perché ho potuto dare un volto a un personaggio così bello che viene da un capolavoro della letteratura italiana e lavorare a una grande produzione".

Come ha fatto a gestire i sentimenti di una storia che nasceva e il lavoro attoriale nuovo? "Stando assieme anche nella storia, come Tancredi e Angelica, forse siamo stati facilitati e ci siamo semplicemente divertiti a dar corpo ai due personaggi".

Quando ha avuto la conferma del ruolo ha passato qualche notte insonne pensando al confronto con Alain Delon? "No, sono sincero, anche se so bene che stiamo parlando di un attore inarrivabile, un’icona totale. Il Gattopardo è comunque un capolavoro del cinema di sessant’anni fa e probabilmente ci sono due generazioni in mezzo che non conoscono né il libro né il film. Ho voluto affrontare il ruolo pensando semplicemente alla fortuna di poter interpretare un personaggio così bello in questo momento della mia vita e di farlo mio".

Nei panni di Tancredi si presenta per la prima volta al pubblico con una scena di nudo. Cosa ci racconta del giovane nobile? E poi, si è sentito a suo agio? "Tancredi è così, non ha paura di niente, è molto sicuro di sé, afferra, azzanna la vita che gli corre incontro. Cerca a tutti i costi un posto nel mondo, un fatto molto moderno. Il nudo dopo l’esperienza di Supersex sulla vita di Rocco Siffredi, non mi preoccupava. Ma per me, la macchina da presa rappresenta davvero un muro oltre il quale non c’è niente. Sto recitando, tutto è concesso".

Un regista importante per lei è stato Pupi Avati. Pur di avere un ruolo ne ’Il fulgore di Dony’ lei andò a Roma, fin sotto casa sua. Che insegnamento ha ricevuto dal maestro? "Voglio davvero tanto bene a Pupi. Ricordo vivido il suo sguardo su di me, mentre capiva cosa poteva funzionare e cosa no. Ha avuto la capacità di guardarmi come un grande maestro e con quell’affetto che solo un nonno può restituire. Qualcosa di purissimo. Venivo da una lunga esperienza con la Disney, non sapevo bene cosa mi sarebbe piaciuto fare e con lui è arrivata quell’illuminazione. Sono in generale un indeciso cronico e questo lavoro mi dà la possibilità di aprire tanti file e di chiuderli poco tempo dopo".

Dal cinema girato a una famiglia di celebrità del cinema: come si sente ad avere come ’suoceri’ Bellucci e Cassel? "Non è sconvolgente, fin da piccolo ho avuto l’occasione di incontrare grandi personaggi, tra cui Pupi Avati. Per me sono persone, la mamma e il papà di Deva. Però mia mamma, quando gliel’ho detto che stava nascendo questa cosa con Deva, ha fatto una grande risata...".