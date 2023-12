Savana Funk, 99 Posse. Notte di suoni Ruvidi

Musiche, quelle in programma in vari club questa sera a Bologna, che attraversano i differenti linguaggi del suono, e lo fanno seguendo spesso delle traiettorie che partono dall’Italia e conquistano il pubblico internazionale. Grazie a collaborazioni molto prestigiose. Con nomi sempre più ricorrenti nei programmi dei festival fuori dai nostri confini, come quello dei multiculturali Savana Funk, attesi oggi al Locomotiv Club, (Via Serlio, 252) base a Bologna, provenienze da diversi angoli de mondo, scelti nell’estate 2022 per aprire a Firenze Rocks, il concerto dei Red Hot Chili Peppers. Da allora la loro miscela travolgente e ballabilissima dalla prima all’ultima canzone di rock blues ispirato agli anni 70, di funk e di afro beat ha riempito i locali con il tour insieme a Willie Peyote e ha fatto il giro del pianeta, sino a incontrare una delle figure di assoluto riferimento della scena del dub reggae, il bolognese di origine, ma cittadino londinese da decenni, Gaudi. Con lui, che per il lavoro con la band inglese Steel Pulse, ha ricevuto una nomination ai Grammy, hanno messo insieme una prospettiva sonora ipnotica, come nella migliore tradizione giamaicana.

Così il loro spettacolo, da semplice concerto, si trasforma adesso in un ‘sound system’, che nell’isola di Kingston vengono chiamate le gigantesche discoteche ambulanti che intrattengono i ballerini per le strade. Bassi potentissimi, il mixer e le casse, specie quelle che diffondono i suoni bassi, che diventano degli autentici strumenti musicali, e tantissimi ospiti, dj in particolare che faranno del Locomotiv una caldissima pista da ballo sino a notte fonda. Le geografia musicale dell’8 dicembre si inoltra però anche nelle pieghe della tradizione, quella romagnola del liscio, adesso tornato di moda, con la candidatura a Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Sarà possibile ascoltarlo al Mercato Sonato (via Tartini, 3), nella personalissima interpretazione dei Ruvidi, band che lo esegue tra omaggio alla tradizione e citazioni diverse, indossando la rigorosa divisa da orchestrali di altri tempi, con una successione irresistibile di polke e mazurke tra discoteca e balera.

Ancora musica a San Donato nello storico club del rock bolognese, il Covo (viale Zagabria, 1), dove il cartellone prevede la presentazione dell’album di T Vernice, ‘sempre, always…siempre’, appena uscito per Panico Concerti e Fonoprint, tra pop e canzone d’autore, come è nell’identità dello studio di registrazione bolognese. Infine, al Tpo (via Casarini 175) , l’hip hop delle prima ondata originale del rap italiano, quello dei 99 Posse, che, dai primi anni 90, raccontano storie urbane e dialettali con la voce di ‘O Zulù.

Pierfrancesco Pacoda