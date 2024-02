Savena e Idice sotto la lente: "Manutenzione scadente"

Polemica sullo stato degli alvei dell’Idice a San Lazzaro: sia alla Ponticella che a Idice, infatti, si vedono ancora rami e tronchi che coprono il letto del fiume, oltre a detriti di vario genere. A sollevare il problema l’attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia, nonchè candidato sindaco, Alessandro Sangiorgi: "Nonostante i proclami di Città Metropolitana, ma soprattutto della Regione in queste ultime settimane abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini evidenzianti criticità sia sul torrente Idice che sul torrente Savena. Per quanto concerne l’Idice, nel tratto dal ponte di via Pedagna all’ingresso di via Tomasella, dalla documentazione fotografica si evince, tra le altre cose, la presenza di diversi tronchi, rami, arbusti e radici sulle sponde del torrente e, in alcuni casi, anche all’interno dello stesso. Una situazione di gravità estrema se si considera che è rimasta invariata, nonostante le segnalazioni inviate dai cittadini". Sangiorgi, poi, prosegue: "Analoga situazione abbiamo riscontrato, dopo un sopralluogo con cittadini, anche alla Ponticella, esattamente all’altezza di via della Spippola, con tronchi e rami sulle sponde del torrente, alcuni addirittura piegati lungo l’alveo dello stesso. Per questo motivo abbiamo depositato un’interrogazione in Regione sia per capire quali interventi e sopralluoghi verranno effettuati sia per capire se, alternativamente, la Regione possa autorizzare il Comune ad effettuare una manutenzione straordinaria del torrente, parziale o totale, per evitare problematiche in caso di nuovi eventi climatici eccezionali. Il tempo delle attese è terminato".

Alla rabbia del consigliere di opposizione Sangiorgi fa eco anche quella di Marta Evangelisti, presidente regionale di Fratelli d’Italia: "L’intento è anche quello di comprendere se al lavoro puntuale e dettagliato svolto dalla struttura commissariale, con il suo apparato tecnico e con le risorse messe a disposizione dal Governo nella misura richiesta, corrisponda analoga attività sui territori da parte delle amministrazioni deputate a farlo. Sarebbe grave se, appunto, non vi fosse una conseguenza diretta tra quanto richiesto e progettato e quanto poi realizzato".

Zoe Pederzini