Savena, il sottopasso Carlo Piazzi prende vita con il nuovo murale

"Tutta Bologna per il Bologna". Molto più che un semplice motto, ma fatti, concreti, per la città, che continua a colorarsi sempre più di rossoblù: vedere per credere. E la risposta è tra via Genova e via Cracovia, dove il sottopasso ciclo-pedonale Carlo Piazzi, che collega Bologna con l’imbocco per San Lazzaro, ha ripreso vita, tornando a risplendere, luminoso, forse come non mai. Merito delle associazioni ‘Percorso della memoria rossoblù’ e ‘BFC 360°’ che, in collaborazione con il Comune e il Quartiere Savena, hanno deciso di riqualificarlo, attraverso la realizzazione di un murale dedicato al Bologna Fc e ai suoi tifosi.

"Sono qui intanto per dire grazie, in primis alle associazioni e ai giovani writer, che hanno realizzato l’opera, valorizzando un posto a me molto caro, essendo cresciuto in questa zona, dove ho abitato per quarant’anni – così il sindaco Matteo Lepore, presente ieri al taglio del nastro assieme all’assessora allo sport Roberta Li Calzi, all’assessora alla sicurezza Matilde Madrid e alla presidente di quartiere Marzia Benassi –. Mi ricordo quando lo attraversavo a piedi o in bicicletta, al buio, tra ragnatele, biciclette e il rischio di essere investito: adesso finalmente ha nuova luce, sia per l’illuminazione e sia per questi bellissimi disegni. È il primo di tanti altri interventi di riqualificazione che opereremo nel quartiere e non solo", conclude Lepore.

"Questo è un esempio tipico di un bel progetto che nasce dall’ascolto dei cittadini, a fronte di episodi spiacevoli avvenuti nello scorso anno che hanno generato paura nei cittadini – aggiunge Madrid –. Tutto ora è stato ammodernato, abbiamo cambiato illuminazione e posizionato nuove paraboliche, agevolando il passaggio di tutti, bici e pedoni: sono piccole cose, ma di enorme valore. Non è solo un sottopassaggio, ma un simbolo per tutta la città".

Rossoblù dentro e fuori dal sottopasso, tra stemmi e colori, con nonni, mamme, papà e bimbi stilizzati a sventolare uniti le bandiere con sopra stampato il BFC. Poi due date, incise prima dell’ingresso: 1964-2024, per celebrare i 60 anni (oramai 61) dall’ultimo Scudetto. "La nostra non è semplicemente la squadra di calcio della città, ma un bene comune in cui riconoscersi e di cui essere fieri – dice Dalloli, a capo del Percorso della memoria rossoblù’ –. Contiamo anche di avviare altri progetti in città, riqualificando zone diverse e cercando allo stesso modo di trasferire alle nuove generazioni la storia del club attraverso una forma d’arte interessante, dando ai giovani writer la libertà di lavorare e di esprimersi". "È stato un percorso lungo, voluto fortemente, assieme ad associazioni ed istituzioni, e alla fine siamo riusciti a compierlo – gli fa eco Mencherini di ‘BFC 360°’ –. Vedendo il risultato, direi proprio che ne è valsa la pena aspettare: siamo orgogliosi e soddisfatti, al massimo. Ed è bello aver potuto inaugurare il murale proprio in questi giorni, in cui il tifo rossoblù sta vivendo un momento magico".