Savena, ponte sotto la lente: "Tubi e cavi penzolanti. Ostacoli in caso di piena"

A seguito delle piogge di questa settimana è polemica, a San Lazzaro, per alcuni detriti emersi nel Savena. A parlare per gli azzurri è Paolo Giunchi, capogruppo d’opposizione FI a San Lazzaro: "Nell’ultima settimana, con piogge tutt’altro che eccezionali e sostenute, è tornata l’emergenza per la piena dei corsi d’acqua che attraversano la provincia, tanto che a San Lazzaro sono stati evacuati i piani terra e gli interrati di diverse aree", spiega il consigliere.

Quel che colpisce Giunchi è che "le piogge di questi giorni rientrano nella normalità delle stagioni autunnali, non sono state segnalate precipitazioni eccessive o eccezionali, e anche il cumulo nelle 48 ore è assolutamente normale. Perché allora si procede, di notte, a far uscire delle persone dalle proprie case con il terrore che possano per l’ennesima volta vedere la propria vita travolta dall’acqua e dal fango?"

L’esponente azzurro, dunque. incalza l’amministrazione: "Una risposta evidente viene dal ponte che attraversa il torrente Savena, quello della via Emilia che da Bologna entra a San Lazzaro. Proprio sotto a quel ponte, ormai da settimane – sottolinea Giunchi – si sono staccati alcuni cavi o tubi che entrano nell’acqua e fanno da vera e propria rete per tronchi, rami e detriti in generale che da settimane giacciono sull’argine del torrente. In caso di precipitazioni anche non eccessive tutti i detriti portati dalla corrente troveranno un ostacolo proprio sotto a un ponte principale per l’accesso a San Lazzaro, in una zona densamente popolata e nevralgica per tutta la provincia di Bologna. I cittadini hanno segnalato questa situazione già da diverso tempo, senza essere ascoltati dalle istituzioni. Non si può smettere di prendersi cura del territorio, non si possono rinunciare alle manutenzioni, alla pulizia degli argini, alla rimozione dei detriti e quando succedono catastrofi limitarsi a dire ‘piove, governo ladro’", conclude l’azzurro.

z. p.