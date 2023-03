Saverio Raimondo, risate ’da grandi’

di Amalia Apicella

È uno spettacolo riservato "a un pubblico adulto e consenziente dotato di senso dell’umorismo" quello di Saverio Raimondo. Stasera al Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 252) alle 21,30 approda infatti uno dei primi comici di stand up in Italia. Anche se lui si definisce "un vigliacco in tempo di guerra, una partita Iva durante la crisi del ceto medio, un maschio bianco eterosessuale ai tempi del politicamente corretto".

Saverio Raimondo, quali sono i temi al centro di questo spettacolo?

"Tratterò argomenti tanto frivoli quanto controversi. Quindi parlerò tanto di guerra quanto di problemi di salute o di tasse. Insomma sarà un bel cocktail, molto forte".

Vuole un pubblico adulto e dotato di senso dell’umorismo. Le è mai capitato un pubblico ‘permaloso’?

"Se una persona è permalosa, suggerisco di non venire al mio spettacolo. Il pubblico deve sapere che se io sto ridendo di una cosa non è per schernirla o per sminuirla, ma per affrontarla. Perché la risata è uno degli strumenti culturali, linguistici e artistici che abbiamo per affrontare la realtà, soprattutto quando è difficile. Molta comicità si rivolge alle famiglie, ai bambini. Ma a quell’età non hai bisogno di ridere, fortunatamente. Da piccoli ci si diverte con con tutto e con poco, al contrario degli adulti che sono schiacciati dalle preoccupazioni, dalle ansie e dallo stress. E poi il fatto di essere considerato uno ‘per adulti’, come una volta si diceva della pornografia, mi fa solo piacere".

Quali sono stati i suoi punti di riferimento ideali durante la scrittura?

"Io, da sempre, ho una grande passione per la stand up comedy americana. Per me Woody Allen, con la sua perfezione di scrittura, resta un riferimento aureo. Tra i contemporanei sicuramente Chris Rock, Dave Chappelle e ma anche lo stesso Luis C.K., anche se ultimamente le cose gli sono andate un po’ male...".

Ha appena pubblicato il suo comedy album, ‘Saverio Raimondo Live a Studio 33’: si sente un po’ un musicista quando si esibisce?

"Quando sono sul palco, io non sto ’fingendo’ di essere qualcun altro. Ovviamente è una versione esagerata di me, però sono io. Sono molto simile a un musicista che suona le sue canzoni, piuttosto che a un attore che sale sul palco e recita un ruolo. Mi piace pensarmi come qualcuno che suona le proprie corde vocali, la propria faccia e le proprie mani per poter trasmettere al pubblico effetti ed emozioni e divertirlo così".

Il rapporto con il suo pubblico è sempre molto informale, lei lo definisce addirittura ‘promiscuo’…

"La stand up comedy è la comicità in assenza di ’quarta parete’. Pubblico e comico hanno un contatto non solo visivo ma anche fisico. Può succedere che io entri in relazione fisica con con il pubblico, niente di eccessivamente audace – ironizza –. La stand up comedy è una comicità da bar, informale appunto. Si perderebbe a teatro, perché è un luogo che dà importanza a quello che si sta facendo. Mentre in un club come ilLocomotiv è possibile mantenere una sorta promiscuità, di intimità…".