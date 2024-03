Savigno festeggia il ritorno dell’edicola

Si fa festa domani a Savigno dove, ad un anno dalla chiusura dell’unico punto vendita dei giornali, alle 10.30 è in programma l’inaugurazione della nuova edicola in servizio nel paesino dell’alta Valsamoggia famoso come città del tartufo.

Nel dicembre del 2022 si abbassò per sempre la saracinesca dello storico chiosco che per tanti anni aveva garantito la vendita di quotidiani, stampa periodica e libri. Una cessata attività che come tante altre ha scontato la crisi del settore e del piccolo commercio. Però i tanti lettori che da più di un anno per acquistare un giornale o un periodico dovevano farsi gli otto chilometri per arrivare alla più vicina edicola di Castelletto, da poche settimane hanno un buon motivo di essere felici perché, su iniziativa della famiglia Parazza, l’edicola che mancava all’appello dei servizi essenziali di un paese è stata riaperta. I locali sono quelli al piano terra di una palazzina che sta esattamente di fronte alla baracchina Profumo dei tigli, aperta 23 anni fa da Michela e Giovanni Parazza, recentemente eletto presidente della locale delegazione di Confcommercio Ascom di Savigno. Dietro il banco della nuovissima ‘Giornaleria dei Tigli’ c’è il figlio Nicolò.

"Sono nato a Savigno 60 anni fa e vedere che un centro ricco, attivo e attrattivo non aveva più un’edicola mi dispiaceva troppo e allora, anche se sono in pensione e non avevo bisogno di crearmi nuovi impegni, insieme alla mia famiglia si è deciso di provare a ridare questa importante offerta a residenti e visitatori. Noi ci proviamo e che Dio ce la mandi buona... perché Savigno siamo noi...", dice Giovanni, che col figlio Nicolò ammette che si tratta di un’avventura nuova, che richiede anche un approccio diverso.

"Si riaccende la luce di un servizio essenziale, presidio di cultura e informazione", aggiunge Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom.

Così, visti gli spazi del locale, oltre alle 23 testate di quotidiani, alle riviste e alle figurine, sugli scaffali ci sono anche articoli di cartoleria, giochi, e una serie di altri prodotti che possano attrarre clientela e rendere economicamente sostenibile un’impresa che oggi si presenta ufficialmente, con l’intervento di autorità, dei vertici bolognesi di Confcommercio Ascom e dei tanti lettori che festeggiano un atteso ritorno.

Gabriele Mignardi