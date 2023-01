Savoretti: "La musica dei ricordi"

di Piefrancesco Pacoda

Sono avvolte da un sottile velo di nostalgia le canzoni del nuovo album di Jack Savoretti, Europiana. Ballate che rievocano i giorni più belli della gioventù, le vacanze con i genitori, il senso della famiglia come nucleo principale delle prime esperienze di vita, che il cantautore italo inglese porta in scena stasera all’EuropAuditorium (Piazza della Costituzione 4, ore 21) , dopo aver cancellato, per motivi di salute, il concerto previsto il 13 dicembre dello scorso anno. In apertura, così come per le altre date italiane, ci sarà la cantautrice svegliaginevra.

Savoretti, il suo disco, che presenterà a Bologna, è intriso di ricordi, di suggestioni che arrivano dal suo passato.

"Europiana è proprio un omaggio ai tempi indimenticabili della mia formazione, come persona ancora prima che come artista. È un disco che cerca di fermare ricordi personali, le vacanze con la mia famiglia, la scoperta di orizzonti nuovi guidato dai miei genitori, un senso al tempo stesso di vertigini culturali e di sicurezza senza il quale non sarei diventato quello che sono adesso. È una dedica alla felicità, che ci permette di guardare con speranza al futuro. Queste canzoni sono nate nei giorni più bui, quelli della pandemia, dell’isolamento. Quella solitudine mi ha spinto a trovare forza nel ricordo degli anni passati, nelle meraviglie dell’infanzia".

Cosa significa ’Europiana’?

"È il nome di una musica che ne contiene moltissime al suo interno, tutte molto diverse tra loro, quindi non catalogabili, quelle che ascoltavamo durante i nostri viaggi in macchina. Europiana è la colonna sonora delle vacanze della famiglia Savoretti. È come entrare in un film ambientato nei luoghi più affascinanti della nostra Europa. Panorami francesi, italiani, che si susseguono accompagnati da canzoni che arrivano da tanti posti, ma che hanno, tutte, la capacità, di portare un po’ di felicità. Ed è proprio questo il mio desiderio, far arrivare quelle sensazioni agli ascoltatori. Il disco è anche una celebrazione della cultura europea, tema che sento in maniera particolare, specie dopo la Brexit".

Quali sono le canzoni che più hanno ispirato ‘Europiana’?

"Europiana è un suono, dentro ci sono frammenti e fonti differenti. Ci sono, ad esempio, i Gipsy King, c’è Giorgio Moroder, ma anche i cantautori italiani, Luigi Tenco, Lucio Battisti, Pino Donaggio".

Di Pino Donaggio lei ha reintepretato ‘Io che non vivo (senza te)’.

"È la mia prima canzone cantata interamente in italiano, è come tornare alla terra delle mie origini, e anche in questo caso, alle radici famigliari. Io che non vivo (senza te) era la canzone preferita da mio nonno e da mio padre. Un’altra di quelle melodie che mi hanno accompagnato per anni, anche se la prima versione che ho ascoltato è stata quella in inglese di Dusty Springfield, You Don’t Have to Say You Love Me. E’ la grande musica italiana senza barriere geografiche".

Dopo aver interpretato Pino Donaggio, canterà ancora nella lingua delle sue origini?

"Il mio prossimo disco sarà cantato quasi interamente in italiano, avrà solo alcune piccole parti in inglese. È un impegno importante per me, la possibilità di dichiarare ancora più apertamente le mie passioni musicali, di guardare alla bravura di artisti come Lucio Battisti, un cantante al quale devo moltissimo".