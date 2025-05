Saxon: "The legend of Ochi parla al nostro bambino interiore"

’The Legend of Ochi’ è il primo lungometraggio scritto e diretto da Isaiah Saxon, regista californiano classe 1983, che con lo studio di animazione Encyclopedia Pictura, ha diretto corti, spot commerciali e videoclip per vari musicisti, tra cui Grizzly Bear, Panda Bear e Björk, lavorando con pupazzi, computer graphic e live action, segni distintivi tra tecnologia e manualità, anche del film sugli ochi, esseri che vivono nella foresta dell’isola di fantasia Carpazia. Qui prende vita la storia di Yuri, una ragazzina interpretata da Helena Zengel, che cerca di riportare un baby ochi alla sua mamma, nonostante la ritrosia del padre, Willem Dafoe.

Isaiah Saxon, dai video per la musica alla Leggenda di Ochi, com’è stata la sua evoluzione verso il cinema? "Il mio approccio è sempre quello di seguire ciò che imparo nell’uso di nuove tecniche. Mi piace avere questa possibilità di creare una magia e una sorta di confusione per il pubblico che forse non capisce esattamente come certe cose siano fatte. Nel video Wanderlust di Björk per esempio, ci sono cose fatte coi pupazzi, col computer, ci sono costumi, mi piace confondere. Nel film una parte di queste tecniche c’è ancora, ma c’è un grande lavoro con gli animatronic, perché mi piace cercare di fare il più possibile sul set, mi diverte molto. Quando poi si va in post produzione se c’è da sistemare e colorare si fa, ma non mi interessa una troupe che fa effetti speciali col computer".

Il film è un manifesto sull’integrazione necessaria tra uomo e natura? "Mi interessa l’intelligenza degli altri animali, perché noi viviamo in un mondo umanocentrico, gli uomini hanno una sorta di gerarchia, dove loro sono al punto più alto. Ma non è così, ci sono tanti animali che hanno sviluppato capacità specifiche maggiori delle nostre, basate però sulle loro necessità evolutive, e quindi loro sono nella piccola nicchia ma possono avere cose da insegnarci. Noi uomini abbiamo ristretto l’uso dellistinto, delle nostre capacità emotive, perché siamo tropo abituati a basarci sul linguaggio. Dovremmo tornare alle emozioni".

Gli Ochi ricordano i Gremlins e la delicatezza di E.T. C’è stata l’idea che ’The Legend of Ochi’ potesse diventare un nuovo riferimento per i bambini di oggi? "Non ci ho pensato direttamente, perché questi film non li ho visti da bambino. E.T. non è stato un ricordo dell’infanzia, l’ho visto a 25 anni ma mi è rimasto come idea di arte che volevo fare. Sicuramente il motivo dietro a The Legend of Ochi è quello di parlare al bambino interiore che c’è ancora dentro di me. Può parlare ai bambini e agli adulti che hanno ancora un bambino interiore". Il film sarà al Pop Up cinema Medica e sabato 10 e domenica 11 maggio, la hall diventa un vivace villaggio tematico dedicato alle famiglie e ai bambini (dalle 14.30 alle 17.30).

Benedetta Cucci