"Sbagliato riunire le alluvioni in un decreto"

Quasi due anni dalla prima alluvione che ha devastato il territorio e oltre ai segni, alle ferite di quanto è stato, nei cittadini rimangono tanta frustrazione e tanto disaccordo tra comitati e istituzioni. A esprimersi, in questi giorni, in merito alle novità sui rimborsi è stato il Comitato Val di Zena, per voce del coordinatore Pietro Latronico: "Oltre al danno, la beffa: questo è l’ordinanza del dipartimento della Protezione civile che accorpa i due eventi alluvionali di settembre e ottobre scorsi. Una sorpresa che sta generando indignazione. La realtà è chiara: chi ha subito danni a settembre, ha già speso soldi, energie e tempo per cercare di tornare alla normalità prima che una nuova, devastante alluvione colpisse di nuovo a ottobre. Trattare queste due catastrofi distinte come se fossero un unico evento non solo è irragionevole, ma anche profondamente ingiusto e offensivo per chi ha vissuto l’incubo due volte. Le spese raddoppiate, il trauma psicologico e il senso di abbandono istituzionale vengono ignorati da un approccio burocratico fatto per semplificare i conti dello Stato, non per risarcire i cittadini".

E conclude: "Se sono state due alluvioni sono state due tragedie e spettano due rimborsi. Accorparle significa svalutare il danno reale e scaricare la responsabilità sui cittadini che, nel frattempo, hanno fatto tutto da soli per sopravvivere". Feroce anche l’attacco del comitato degli alluvionati di Castenaso che, nel mirino, ha però l’amministrazione comunale: "Più di una decina le famiglie che ancora non sono rientrate nelle proprie abitazioni e il ponte della Pedagna è ancora in alveo da rimuovere – dichiara il rappresentante Daniele D’Auria –. Gli ultimi aggiornamenti avuti dalle istituzioni comunali risalgono all’11 febbraio quando nella stessa occasione il Comune ha promesso di collaborare coi cittadini e aggiornarli sui passi futuri. Invece degli aggiornamenti, più volte richiesti per telefono e via Pec, ci troviamo di fronte a un terrapieno a difesa idraulica intorno ai magazzini comunali".

D’Auria aggiunge: "Il terrapieno rientra in un progetto proposto dal Comune per tutelare l’abitato, progetto presentato all’attenzione della Regione, in particolare all’agenzia della Difesa territoriale e Protezione civile e all’agenzia interregionale del fiume Po, di cui si attendono autorizzazioni per l’esecuzione del lavoro. Non essendo ancora autorizzato da questi enti il terrapieno risulta un lavoro illegale che attualmente tutela solo il magazzino del Comune. L’ufficio tecnico ci ha riferito che è solo terra accumulata e non sistemata per difesa, ma da quanto si vede non risulta così. Chiediamo alle istituzioni un sollecito nel chiarimento di tali azioni e di essere informati sui fatti prima che si facciano le cose e non dopo. Se non viene fatto immediatamente qualcosa di simile anche a protezione dell’abitato, denunceremo alle autorità competenti ciò che è stato fatto con richiesta esplicita di rimuovere la loro difesa".

