Sballo a scuola con gli psicofarmaci Studenti imbambolati, inchiesta choc

di Gabriele Tassi

IMOLA (Bologna)

La ricetta dello sballo si smerciava tra i banchi di scuola. Una o due pastiglie e una manciata di studenti sembrava proiettata in un altro mondo. "Sonnolenti, con difficoltà a parlare e persino a stare in equilibrio sulla sedia" li hanno descritti i professori di un istituto superiore imolese ai carabinieri. Gli uomini dell’Arma, in capo al maggiore Andrea Oxilia, avviano un’indagine meticolosa. Un’indagine lunga un anno che vedrà finire nei guai quattro giovani, due oggi appena maggiorenni e due minorenni, per falsità materiale commessa da privato. Uno di loro, in particolare, verrà pure arrestato perché trovato in possesso di una serie di banconote false.

Tutto però inizia grazie alla prima segnalazione dei professori. Qualcosa di strano i carabinieri lo trovano subito nello zaino di uno dei quattro ragazzi: c’è una confezione di Rivotril (uno psicofarmaco contenente benzodiazepina). Da lì, si risale alla farmacia che l’aveva consegnato al giovane sotto regolare ricetta medica.

Regolare? Mica tanto, perché ben presto si scopre che l’indicazione terapeutica è un falso al 100%. Timbro, nome del medico e firma corrispondono a professionisti bolognesi da tempo in pensione ed estranei a tutto. Una scoperta che apre improvvisamente il vaso di Pandora: i quattro giovani risultati indagati erano riusciti a falsificare prescrizioni mediche continuative per approvvigionarsi di psicofarmaci, eludendo così i controlli dei farmacisti. L’obiettivo? Utilizzare le pasticche dai potenziali effetti allucinogeni e smerciarle ad altri studenti.

Dopo la segnalazione dei carabinieri, la procura dei minori e la procura ordinaria emettono decreti di perquisizione a carico dei quattro giovani ritenuti responsabili del reato di falsità materiale commessa da privato in concorso. Le perquisizioni vengono eseguite dai carabinieri a Imola e Castel San Pietro. Per tre giovani l’esito è negativo (uno di loro è risultato peraltro irreperibile sul territorio nazionale, essendo di origini magrebine). A casa del neo diciottenne castellano i carabinieri trovano invece una confezione di Rivotril contenente ancora due pasticche, un bilancino di precisione, altre due ricette mediche contraffatte per la somministrazione ripetibile del farmaco a firma di due medici bolognesi e le banconote: 164 banconote da 20 euro (per un totale di oltre tremila euro), perfettamente falsificate. Ancora in fase di valutazione il numero di scatole che i ragazzi sarebbero riusciti a procurarsi. I carabinieri fino a questo momento hanno ricostruito – grazie alla collaborazione dei farmacisti e alle immagini delle telecamere – il percorso di un centinaio di compresse.

Il ragazzo, appena maggiorenne – già noto alle forze dell’ordine perché denunciato quando era minorenne per possesso di documenti falsi – deve rispondere di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e posto temporaneamente ai domiciliari. Giudicato in direttissima, per lui è stata decisa la misura dell’obbligo di firma. I carabinieri di Imola sono ora al lavoro per capire da dove siano arrivate le banconote false.