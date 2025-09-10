Sbanda e finisce nella scarpata. Direttore di Brico Ok muore in A13

Tragedia all’alba sulla autostrada A13 Bologna-Padova all’altezza del casello di Bentivoglio. A perdere la vita il 43enne ferrarese, Fabio Arnone. L’uomo, che era in macchina da solo, stava percorrendo l’autostrada, in direzione sud, come faceva tutti i giorni per recarsi a lavoro, a Ozzano. Come si evince, infatti, dal suo profilo LinkedIn il 43enne, da novembre 2023, era il direttore di filiale di Brico Ok nel bolognese.

Poco dopo le 6.30, però, qualcosa è andato storto ieri mattina. L’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, andando a finire nella piccola scarpata a margine della carreggiata autostradale e ribaltandosi. L’automobilista che era alla guida, poi identificato nel 43enne Arnone, è morto sul colpo. Non è chiaro, al momento, se il decesso del pendolare sia dovuto al trauma da impatto a seguito dell’incidente o a un malore che lo avrebbe portato a uscire di strada mentre guidava.

Sul posto, avvisati da un camionista in transito che ha notato la macchina ribaltata a bordo strada, sono arrivati i vigili del fuoco che lo hanno estratto, già senza vita, dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo. Con loro anche i sanitari del 118 con un’ambulanza dal limitrofo ospedale di Bentivoglio e con un elicottero dal momento che le condizioni dell’uomo erano parse da subito molto gravi.

I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Arnone. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, era già in arresto cardiocircolatorio. Per i rilievi dell’incidente gli agenti della polstrada della sottosezione di Altedo. Spetterà a loro, ora, chiarire cosa abbia causato la fuoriuscita del veicolo del 43enne dalla carreggiata autostradale: forse un malore, come detto, o un colpo di sonno. Quel che è certo è che non sono stati coinvolti altri mezzi nell’incidente.

Arnone si era laureato in Sociologia con una specialistica in Politiche Sociali e del Territorio. Un incidente mortale che segue drammaticamente, di pochi giorni, quello verificatosi venerdì all’ora di pranzo, sempre nella Bassa bolognese, a San Giorgio di Piano. A perdere la vita, sulla sp4 Galliera in incrocio con via Mascherino, una 41enne, Ghilian Adnana Teodora, che era passeggera sullo scooter condotto dal marito. I due venivano da San Pietro in Casale e, per cause da chiarire e al vaglio della Locale, la loro moto avrebbe tamponato la macchina che li precedeva. La donna era morta sul colpo: a nulla sono valsi i lunghi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari sopraggiunti con l’elisoccorso.

Zoe Pederzini