"Sbandati e degrado nell’ex fabbrica Hatù"

Via Ronzani di notte terra di nessuno. Il giorno dopo la spaccata ai danni della tabaccheria di fronte alla stazione centrale di Casalecchio residenti e commercianti fanno i conti con il ritorno dei predoni di una notte che tra stazione ed ex Hatù non è mai tranquilla.

"Ci mancavano solo i ladri!", commenta una residente nella palazzina che al pian terreno ospita alcuni negozi, fra cui una tabaccheria che fino a quattro anni fa aveva collezionato cinque assalti di ladri e rapinatori.

"Ci hanno fatto un danno da almeno cinquemila euro e per un giorno abbiamo pestato i vetri – commenta la titolare Giacomina Brunetti – Almeno stavolta non ci hanno portato via niente. Gli artigiani sono stati bravissimi, in un giorno abbiamo messo a posto serranda e cristallo. Erano in tre, uno a fare da palo e gli altri a tagliare la serranda. Ci hanno messo un’ora e verso le 3 e mezza hanno sfondato la porta e l’allarme ha iniziato a suonare. Hanno svegliato tutto il palazzo, i residenti hanno iniziato ad urlare e chiamato i carabinieri. Stavolta questi malviventi sono andati via a mani vuote".

Le riprese delle telecamere di videosorveglianza sono all’esame degli inquirenti, a caccia di un indizio che possa dare una identità ai ladri, che hanno agito con i passamontagna per poi dileguarsi a piedi verso la periferia.

A poche centinaia di metri, sempre lungo la via Ronzani, c’è lo stabilimento abbandonato della Hatù: la fabbrica più vecchia di Casalecchio. Uno stabilimento che da quasi vent’anni è in abbandono e che periodicamente viene utilizzato come rifugio sempre disponibile per sbandati e anche malviventi che in tutte le stagioni trovano riparo dal freddo e protezione per le loro attività illegali. Dopo alcuni sgomberi operati negli anni scorsi dalla polizia locale e dai carabinieri, gli abitanti della zona segnalano la presenza più o meno stabile di un gruppetto di magrebini che entrano ed escono dall’ex Hatù da una porta sfondata sul lato delle ciminiere che si raggiunge attraverso un vialetto pedonale.

"Entrano ed escono da lì – racconta un passante che col dito indica la porta sfondata – Non mi risulta che qui abbiano fatto del male, certo che basta guardare dentro per rendersi conto che lì è tutto uno sfacelo".

L’assessore alla sicurezza Paolo Nanni conosce il fenomeno: "Abbiamo ricevuto segnalazioni e la situazione è monitorata", commenta senza aggiungere dettagli. Si tratta infatti di uno stabile di proprietà privata destinato ad essere demolito per far posto ad un nuovo insediamento residenziale. Lungo il vialetto pedonale sono in corso lavori sulle condutture di servizio.

"Il cantiere potrebbe partire già quest’anno. Le procedure autorizzative sono avviate. Qui davanti sono in corso le opere della Nuova Porrettana, mentre al posto dei capannoni sorgeranno abitazioni e palazzine tutte nuove", aggiunge l’assessore.

Gabriele Mignardi