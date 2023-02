"Sbloccate le nuove aree per l’Interporto"

Pronti i primi cantieri per l’ampliamento del terminal ferroviario dell’Interporto di Bologna con cinque nuovi binari, due per gru a portale, aree di carico-scarico e stoccaggio merci per uno sviluppo complessivo di oltre 115.000 metri quadri. L’ampliamento del terminal, che porterà i convogli dagli attuali 5.000 ai quasi 9.000 previsti nel 2027, è una delle sfide dell’hub logistico, insieme al progetto in fase di completamento per realizzare una delle più grandi comunità energetiche del nord est Italia, che attraverso 800.000 metri quadrati di fotovoltaico permetterà di produrre 50 megawatt. Ma durante l’audizione della commissione regionale Territorio tenuta ieri in loco, è arrivato anche l’avviso dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Andrea Corsini ai sindaci della pianura bolognese.

"Quanto prima – scandisce l’assessore – si dovrà affrontare l’accordo territoriale tra i vari Comuni che gravitano intorno a Interporto per sbloccare le nuove aree di cui abbisogna la struttura per la sua crescita". Ascoltato anche il presidente di Interporto Marco Spinedi. La struttura, ammette, "aveva accumulato un sensibile gap verso il trasporto ferroviario finendo per essere sorpassata da Padova a Verona, ma Bologna ha naturalmente tutte le potenzialità per replicare anche nel settore merci i numeri fatti segnare nel campo dei passeggeri con l’alta velocità". Corsini ha anche escluso l’ingresso della Regione nel capitale sociale di Interporto. "A quella soluzione di difficile applicazione – dice – credo sia da preferire un impegno concreto per attrarre investimenti e per facilitare la realizzazione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell’area". Il presidente della commissione Stefano Caliandro ha sottolineato i grandi cambiamenti in atto nella struttura, "che riflettono obiettivi molto chiari anche in tema di lavoro etico, serve un forte lavoro di squadra tra istituzioni e parti politiche per sostenere pienamente il progetto di sviluppo di Interporto Bologna e di tutte le piattaforme logistiche regionali che investono sull’intermodalità". Alessandro Alberani, direttore di logistica etica, si è invece soffermato sul delicato nodo delle condizioni di lavoro.

"Il lavoro etico nel settore logistico – afferma Alberani – vogliamo ottenerlo attraverso quattro filoni di intervento e cioè la sicurezza sul lavoro, grazie anche all’apporto di una school che fornirà formazione specifica, il controllo degli appalti, una maggiore coesione sociale e una forte responsabilità d’impresa a cui si deve aggiungere una nuova concezione del welfare".