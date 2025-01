Sblocco rimborsi AgriCat: "Ma indennizzi troppo bassi"

di Cristina DegliespostiBOLOGNAChe la macchina sia ripartita è sicuramente un segnale positivo. Ma che i destinatari della misura siano pienamente soddisfatti è un’altra cosa. Il ricalcolo degli indennizzi in agricoltura per le gelate e le alluvioni del 2023 tramite il fondo AgriCat è in corso di notifica proprio in questi giorni, dopo che le prime comunicazioni erano state bloccate in autotutela sul finire dell’estate: il numero di domande bocciate e l’esiguità delle somme ammesse a rimborso avevano sollevato una rivolta sfociata nella decisione del fondo mutualistico stesso di fermare tutto e rifare. Ora l’iter è riattivato, ma non mancano le voci critiche. Tra tutte Confagricoltura, mentre per Coldiretti l’ampiamento degli areali delle zone colpite è già un elemento a favore.

Il tavolo istituito a settembre 2024 da Agricat, in collaborazione con i rappresentanti dei CAA (centri di assistenza agricola regionali, tra cui l’Emilia-Romagna), ha lavorato per correggere gli errori e aumentare gli indennizzi. Il totale dei risarcimenti per le gelate è passato dai 5 milioni inizialmente previsti ad agosto a 36 milioni, mentre quelli per le alluvioni sono cresciuti da circa 44 a 67 milioni, includendo anche i fondi della legge 100. "Questa collaborazione ha dato risultati tangibili, e auspichiamo che possa continuare anche in futuro", commenta Marcello Bonvicini, presidente regionale di Confagricoltura. C’è un ma. I rimborsi erogati dal fondo Agricat ammontano a 56 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento complessivo di 350 milioni, di cui 100 milioni provenienti direttamente dagli agricoltori attraverso le trattenute del 3% sulla domanda unica PAC. "È una situazione che merita attenzione", afferma Bonvicini, che ribadisce la necessità di "un emendamento al piano di gestione del rischio per elevare la percentuale massima di indennizzo dal 10% al 30%". Per quanto riguarda i danni da alluvioni, il risarcimento – che secondo la legge 100 dovrebbe coprire l’intero ammontare del danno – è stato ridotto a causa dell’insufficienza di risorse, spiega l’associazione. Nonostante i danni stimati ammontino a 98 milioni di euro, i fondi disponibili sono circa 70 milioni. "Un taglio lineare che penalizza ulteriormente le aziende già in crisi", sottolinea il presidente regionale di Confagricoltura.

Coldiretti, però, guarda oltre. "Dopo lo sblocco dei fondi AgriCat – spiega l’associazione –, è arrivato l’impegno di Agea ad avviare l’erogazione di quelli per le assicurazioni per le annate pregresse, assieme all’apertura immediata delle domande 2024, con procedura semplificata e precompilazione per avviare i pagamenti dal 28 febbraio 2025, proprio come proposto da Coldiretti. Importante anche l’ok ai decreti di pagamento per la zootecnia, che gli allevatori della Coldiretti avevano denunciato essere fermi a dieci anni fa, con l’inclusione delle aziende avicole, mai inserite prima".