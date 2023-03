Scabbia, tre casi al Pronto soccorso

Pazienti con scabbia al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Si tratta di tre casi, come fanno sapere dall’Azienda Usl, scoperti alcuni giorni fa in pazienti che si sono presentati nel reparto di urgenza del nosocomio, ma per altre patologie. Nel corso della visita, i medici hanno appurato che erano affetti anche da scabbia. Nulla di grave in quanto nessuno è stato ricoverato in seguito a questo, ma nemmeno per le patologie per le quali si sono dovuti recare al Pronto soccorso. La preoccupazione si era sparsa tra altri pazienti del Maggiore, timorosi che fosse in atto un focolaio all’interno di qualche reparto dell’ospedale, fatto smentito categoricamente dell’Azienda.

Viene sottolineato che alcuni casi di scabbia, all’interno dei Pronto soccorsi, sono fisiologici. La scabbia è una malattia della pelle causata da un piccolo parassita, un acaro che causa un intenso prurito. Si tratta di un disturbo contagioso che può diffondersi in modo molto rapido, ma che può essere risolto altrettanto rapidamente.