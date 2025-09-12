Scacchi, il torneo Unibo: "L’intelligenza artificiale facilita mosse e strategie"

All’Università nasce una nuova intelligenza artificiale pensata per migliorare il gioco e le strategie degli scacchi: si chiama ‘Shashguru’ ed è stata sviluppata da Alessandro Libralesso, studente dell’Alma Mater, all’interno del gruppo di ricerca sull’IA applicata ai giochi coordinato dal professor Paolo Ciancarini, e grazie al supporto tecnologico di Intel. Il sistema sarà utilizzato per la prima volta durante il Torneo universitario di scacchi dell’Ateneo, in programma da oggi a domenica, con studenti provenienti da alcune delle università più prestigiose del mondo e con una storica tradizione scacchistica: ottanta partecipanti suddivisi in 18 squadre si sfideranno per la seconda edizione del torneo.

Dopo il debutto dello scorso anno, la competizione si arricchisce di presenze internazionali come Yale, Harvard, Oxford e Cambridge, protagoniste da oltre 150 anni di una sfida che per la prima volta si sposta fuori dai confini nazionali, oltre ai campioni in carica del Politecnico di Eindhoven e a squadre di Maastricht, Panthéon-Sorbonne, University College Dublin, Università di Lund e Università del Bosforo. Non mancano le "new entry": dalla Keio University di Tokyo, all’ uzbeka Samarkand State University fino al Trinity College di Dublino.

"Per ovvie ragioni di geopolitica internazionale non abbiamo potuto chiamare Israele, Russia e Ucraina, nazioni storicamente forti nel gioco, ma immagino stiano continuando a fare ricerca perché gli scacchi sono un gioco con cui esplorare anche il mondo della strategia", afferma Ciancarini.

La novità più importante di quest’edizione del torneo, però, è appunto Shashguru: un modello unico nel panorama mondiale perché, spiega la prorettrice per la trasformazione digitale Rebecca Montanari, "unisce un motore scacchistico già ampiamente utilizzato, derivato da Stockfish, con un modello linguistico Llama 3, entrambi open source. Insieme permettono di sfruttare la capacità esplicativa dei sistemi conversazionali di IA, in grado di produrre testi simili a quelli umani, con la precisione dei software scacchistici".

Il programma sarà dunque connesso alle 36 scacchiere elettroniche su cui i giocatori si sfideranno, ma "non sarà possibile consultarlo in tempo reale – sottolinea Ciancarini – perché sarebbe falsato il risultato della gara: lo renderemo disponibile solo a fine partita, così che i giocatori possano analizzare con spirito critico le proprie mosse e migliorare. È un modello già online che in futuro sarà molto utile anche per allenarsi". Inoltre Shashguru assegnerà per la prima volta il premio per la "partita più bella", solitamente affidato a scacchisti professionisti, che include originalità delle mosse, precisione e livello di difficoltà. Il programma è frutto della tesi di laurea di Alessandro Libralesso. "È un sistema che non si limita a calcolare la mossa migliore, ma ragiona su di essa e la spiega con parole semplici, proprio come farebbe un bravo insegnante", conclude lo studente.