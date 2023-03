Scacciacani trovata nel furgone: denunciato

È in possesso di una scacciacani, a suo dire, per sparare ai piccioni, ma viene denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi. A finire nei guai uno straniero 40enne dipendente di una ditta di trasporti. I fatti sono avvenuti a Castenaso durante un posto di controllo stradale . L’uomo, che si è subito fermato all’alt dei militari, aveva sul sedile del furgone la pistola scacciacani senza il tappo rosso di sicurezza. Ai carabinieri ha raccontato che usava l’arma per scacciare i piccioni dal cortile dell’azienda. Le ragioni del 40enne incensurato, non sono state sufficienti per non fare scattare la denuncia e il sequestro della pistola senza tappo rosso.

z.p.