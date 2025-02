Scacco ai trafficanti. La coca dalla Calabria per le piazze bolognesi. Sequestrate anche armi

Un varco nelle chat criptate di Sky Ecc ha scoperchiato un vaso di Pandora. I carabinieri del Nucleo investigativo sono riusciti a penetrare questo mare magnum di conversazioni, informazioni e scambi. E a decriptarne così voci e protagonisti, riuscendo infine a decapitare un gruppo che, dalla Calabria, riforniva di cocaina le piazze bolognesi. Tre le misure cautelari che sono state eseguite ieri mattina a carico di altrettanti soggetti residenti nel Reggino (una in carcere, due ai domiciliari), mentre un’altra deve essere ancora eseguita perché il destinatario, dopo l’interrogatorio di garanzia, si è reso irreperibile. Sono stati poi notificati sei obblighi di dimora a tre imolesi e ad altre tre persone residenti tra Como, Sassari e Reggio Calabria.

L’indagine, coordinata dalla Dda con il pm Roberto Ceroni, aveva già portato all’arresto, lo scorso 21 gennaio, di altri due uomini di origine calabrese, un quarantatreenne residente a Imola e un quarantunenne residente a Bologna. In totale, gli indagati sono 26, tutti italiani. I carabinieri, che hanno acquisito da Europol la mole di conversazioni sulla piattaforma Sky Ecc relative al Bolognese, sono partiti dall’individuazione di alcuni soggetti che avevano appena acquistato una partita di cocaina da immettere sulla piazza di spaccio bolognese. Dall’analisi di queste chat, attraverso un lavoro certosino, i militari del Nucleo investigativo, guidati dal colonnello Claudio Gallù, sono riusciti a risalire alle prime identità, ricostruendo poi tutta la rete che, dalla Calabria a Bologna, movimentava non solo importanti partite di cocaina, ma smerciava anche armi, compresi fucili da guerra. L’attività del gruppo si concentra negli anni del Covid, tra il 2020 e il 2021, mentre le indagini sviluppate attraverso accertamenti tecnici e attività tradizionali, hanno occupato il 2022 e il ’23. Attraverso intercettazioni, videoriprese, servizi di osservazione e pedinamento, è stato delineato quindi il modus operandi degli indagati. Soggetti di notevole spessore criminale che, però, in questa fase non si è riusciti ad associare a determinati clan della ndrangheta. Le partite di coca - ma anche ingenti quantità di hashish e marijuana - arrivavano a Bologna da Milano e poi dalla Sardegna, dalla Calabria e dalla Spagna, ed erano destinate proprio al mercato bolognese, dove gli indagati avevano anche dei pusher a cui affidavano lo stupefacente da smerciare.

Parallelamente all’esecuzione delle misure cautelari, sono state eseguite anche numerose perquisizioni domiciliari non soltanto in Emilia-Romagna e Calabria, ma anche in Lombardia, Sardegna e Lazio. In questo contesto sono stati sottoposti a sequestro beni per 700mila euro circa tra cui diversi immobili nell’Imolese e in nell’hinterland bolognese, patrimoni societari, quote sociali e auto. Complessivamente, agli indagati sono stati contestati 47 capi di imputazione, tra cui reati in materia di stupefacenti, detenzione e traffico illecito di armi, intestazione fittizia di beni ed estorsione. L’operazione ha inoltre portato al sequestro di un chilo di cocaina, 21,5 chili di marijuana, 100 chili di hashish, due pistole semiautomatiche e numerose munizioni. Gli indagati si scambiavano anche foto di kalashnikov nelle conversazioni su Sky Ecc, che pensavano fossero per sempre riservate e impenetrabili. E che invece hanno portato il gip Sandro Pecorella, all’esito delle indagini dei carabinieri, a firmare le misure cautelari.

Non è la prima volta che il lavoro di analisi delle chat di Sky Ecc conduce l’Arma bolognese a importanti risultati investigativi. Negli scorsi anni, sempre in collaborazione con Europol, erano stati infatti rintracciati e arrestati due narcotrafficanti latitanti, legati alla ndrangheta: Leonardo Ferro, arrestato a Santiago de Los Caballeros, nella Repubblica Dominicana; e Massimo Gigliotti, fermato a Barranquilla n Colombia.