Scalfarotto: "Non ci si scusa di essere fieramente renziani"

"Non credo che Italia Viva e Azione debbano modellare l’azione politica e la possibilità di eventuali alleanze a seconda dell’esito delle primarie del Pd. Trovo l’opzione Schlein molto sexy politicamente, una scelta che fa saltare il banco, di grande rinnovamento, ma non tornerei mai nel Pd. Mi trovo benissimo nel Terzo Polo, dove non devo scusarmi per essere renziano". A dirlo è Ivan Scalfarotto (foto), senatore del Terzo Polo, l’altro giorno a Bologna per presentare il suo libro "La versione di Ivan", in cui ripercorre il suo itinerario politico e le più importanti battaglie degli ultimi dieci anni, fino a quella del Ddl Zan. All’evento sono intervenuti anche il senatore del Terzo Polo, Marco Lombardo e Stefano Mazzetti coordinatore regionale di Iv. I due parlamentari hanno commentato l’annuncio della nascita di un partito unico dei liberaldemocratici entro settembre, twittato ieri dal segretario di Azione, Carlo Calenda. "Da noi gli elettori si aspettano un’alternativa – sottolinea Lombardo - . Vogliamo creare una casa riformista, aperta e accogliente, anche per quelli che sono rimasti a casa".

Paola Benedetta Manca