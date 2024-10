"Scali, logica di sistema". La preside replica al dem:: "Potevano pensarci prima"

Non si deve frenare la crescita degli aeroporti in Emilia-Romagna. Ma distribuire meglio i passeggeri. "Bisogna ragionare in una logica di sistema, non rubarsi i voli", dice – coinvinto – Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, ieri mattina al confronto organizzato dai sindacati dei trasporti.

"Abbiamo bisogno di qualificare il nostro scalo principe, che è quello di Bologna. Il tema non è chiedere la carità per Parma o la Romagna – aggiunge – ma avere un piano strategico per crescere insieme, per agire sull’intermodalità e per avere lavoro di qualità".

In poche parole, afferma il dem, "bisogna ragionare in una logica di sistema. Sul tema sono stato bacchettato dal professor Zunarelli, secondo cui tutti i sistemi aeroportuali regionali hanno fallito, ma io, invece, penso al Veneto che su questo ha un’organizzazione che funziona".

Su una strategia comune per gli scali dell’Emilia-Romagna concorda anche la candidata civica del centrodestra, Elena Ugolini. Che però polemizza: "Perché la Regione non ha fatto prima quello che propone oggi de Pascale? Non è mai stato costruito un tavolo con Enac e ministero dei Trasporti per definire un progetto di crescita dei singoli aeroporti, ognuno con la sua vocazione". Ugolini pensa ad esempio all’aeroporto di Rimini in chiave turistica e a quello di Parma indirizzato sull’agroalimentare. "Non possiamo certo costringere le compagnie o i proprietari degli scali – aggiunge – ma possiamo fare un ragionamento insieme. Non sulla decrescita felice, ma per lo sviluppo di ciascuno". Su Bologna, afferma poi Ugolini, "ci sono ampi margini di miglioramento, perché da anni è bloccato il progetto di raddoppio dello scalo. È una criticità da affrontare".

Sempre sullo scalo bolognese ieri i Verdi sono tornati alla carica sulla questione-rumore. E in Aula, il consigliere Davide Celli, candidato anche alle prossime Regionali con Avs, chiede "che la rappresentante del Comune nel cda dell’aeroporto Marconi, Elena Leti, si dimetta. È giunto il tempo per il Comune di ritirarsi sull’Aventino, altrimenti se restiamo siamo complici", tuona.