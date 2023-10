Scalpellini, la scuola raddoppia. Un ’master’ per gli allievi esperti

L’arte della pietra scende a valle. Dopo le due esposizioni alla Rocchetta Mattei nel febbraio 2023 e al Castello Manservisi a Castelluccio ad agosto, gli scalpellini dell’Appennino e la loro tradizione ultracentenaria arrivano in città. Sabato è stata inaugurata una mostra delle opere dei maestri dei corsi di Montovolo alla Galleria Letizia Gelli nell’ambito dell’iniziativa ’Alfonso Rubbiani, l’ultimo romantico’ organizzata dall’Associazione Artecittà con sede in una vecchia fornace in Via Roncaglio 11 a Bologna.

L’esposizione potrebbe durare a lungo, anche un anno con l’impegno da parte dell’Associazione Ciancabilla di organizzare periodici incontri sui temi legati alle attività degli scalpellini, della geologia e della storia ad essi connesse. Intanto, sta per prendere il via il quinto corso di avvicinamento alla scultura su pietra arenaria, che si svolgerà dal 7 ottobre all’11 novembre. "In questa edizione avevamo previsto due corsi contemporanei – spiega l’associazione in una nota –: corso base dedicato agli iscritti che non avevano dimestichezza con i mazzuoli e gli scalpelli e uno di approfondimento per chi aveva già frequentato i corsi precedenti e aveva intenzione di affinare la propria esperienza, affrontando anche temi più strettamente legati al lavoro del tagliapietre. Le iscrizioni per il corso di approfondimento hanno quasi completato la capienza dei locali a disposizione e quindi non è stato necessario pubblicizzare il bando per il corso base. Per il corso base abbiamo dato conferma alle richieste di partecipazione che da tempo erano state avanzate direttamente all’Associazione". Si sono così raggiunti i venti iscritti, la più numerosa partecipazione mai avuta dalla nascita della scuola.

"Siamo convinti che i nostri maestri e i nuovi esperti che abbiamo formato possano contribuire ai necessari restauri di tutti i fregi in arenaria in forte degrado nel centro storico di Bologna – sottolinea l’associazione Ciancabilla –. E’ questo un problema che esiste e che dovrà essere al più presto affrontato dalle autorità competenti con le quali siamo fin da ora disponibili a collaborare. La nostra scuola potrà mettere a disposizione manodopera specializzata che può riprendere l’antica arte dei maestri comacini e salvaguardare il decoro della città". Nella quinta edizione del corso, rivolto a coloro che hanno già partecipato a precedenti corsi di introduzione alla scultura su pietra arenaria organizzati dall’Associazione, si proseguirà nel dare ulteriori istruzioni tecniche che permettano a coloro che hanno già iniziato un percorso di formazione scultorea con attrezzi manuali, di apprendere le basi per poter scolpire anche con l’ausilio di strumenti meccanici.