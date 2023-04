Scampi e calamari alla ’busara’

Questa ricetta c’è dai tempi di Rodrigo, dal 1948, poi mantenuta da Ezio Venturi, che ereditò da Rodrigo e che da qualche anno è andato in pensione. La parola ’busara’ nel dialetto veneto-friulano sta per ’bugia’, ’imbroglio’ e si pensa che questo collegamento figurato sia dovuto al fatto che in origine i marinai e i pescatori cucinavano il pesce di scarto che non riuscivano a vendere al mercato con del pomodoro, facendo un intruglio tale da coprire il vero sapore del pesce.

Ingredienti

Scampi e calamari in un guazzetto di pomodoro.

Per quattro persone: aglio, basilico, pomodoro fresco, un po’ di vino bianco; 400 grammi di scampi; 400 grammi di calamari; 250 grammi di passata di pomodoro; uno spicchio d’aglio; qualche foglia di basilico.

Preparazione

Preparare un soffritto con l’aglio (tritato o intero a piacere), unire gli scampi e dopo qualche minuto sfumarli con il vino bianco. Quando i liquidi si sono assorbiti unire il pomodoro, sistemare di sale e cuocere per circa 20-30 minuti in modo da creare una salsa densa e non brodosa. A cottura quasi ultimata aggiungere le erbe aromatiche e servire con fette di pane tostato.