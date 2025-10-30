Scappa all’alt dei carabinieri: inseguito, si schianta contro la fermata del bus

Monte San Pietro (Bologna), 30 ottobre 2025 – La folle corsa in auto, in fuga dai carabinieri, è terminata solamente dopo lunghi minuti di inseguimento quando, con la Mercedes su cui viaggiava, un tunisino di vent’anni si è infine schiantato contro la pensilina del bus in via Risorgimento, all’incrocio con via Alicata, nel territorio di Monte San Pietro. È questo l’epilogo di una notte molto movimentata tra lunedì e martedì, quando intorno alle 3.15 il giovane al volante di una Mercedes di grossa cilindrata ha appunto ignorato l’alt di un posto di controllo e provato a seminare i militari dell’Arma.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il ventenne non si sarebbe fermato a un normale controllo a bordo strada e anziché accostare come richiesto dalla pattuglia dei carabinieri, il tunisino ha pensato bene di spingere a tavoletta sull’acceleratore. Immediatamente i militari dell’Arma sono corsi a bordo della propria gazzella e hanno dato inizio all’inseguimento. Per fortuna la rincorsa dell’uomo si è protratta per le strade in un orario in cui non transitavano altre automobili e la folle fuga del tunisino non ha provocato altri danni o feriti, ad esclusione di se stesso. Il ventenne infatti ha perso il controllo del Mercedes durante l’inseguimento e, con i carabinieri alle calcagna, e è andato a schiantarsi contro la pensilina della fermata dell’autobus in via Risorgimento a Monte San Pietro. A seguito dell’impatto violentissimo, la Mercedes su cui si trovava il fuggitivo è rimasta completamente distrutta, con gravi danni nella parte anteriore. Il tunisino ventenne è invece rimasto lievemente ferito dopo l’incidente, ma non ha comunque smesso di opporre resistenza all’arresto.

Raggiunto dall’equipaggio del radiomobile, il ventenne ha provato infatti a scappare a piedi, non prima di avere anche colpito con calci e pugni i due militari, salvo poi venire bloccato grazie al sopraggiungere dei rinforzi. I carabinieri hanno quindi sottoposto a controllo lo straniero e dagli accertamenti del caso sarebbero emersi numerosi precedenti a carico del tunisino.

A seguito del rocambolesco incidente, il giovane ha anche riportato lievi ferite per cui è comunque stato necessario il trasferimento all’ospedale Maggiore di Bologna per ulteriori esami. La fuga è comunque costata al nordafricano l’arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.