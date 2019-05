Bologna, 28 maggio 2019 – Dal 2011 non vede più suo figlio. Da quando, cioè, l’aveva accompagnato alla stazione assieme a sua madre per una vacanza a Taranto di due settimane. E da quel momento per lei sono arrivate due condanne – l’ultima in appello pochi giorni fa – a due anni per sottrazione di minori, oltre ad una provvisionale di 50mila euro in favore dell’uomo. «Un giorno – dice oggi quest’ultimo attraverso l’avvocato Stefano Bordoni – vorrei che mio figlio potesse leggere tutte le carte del tribunale italiano e che si possa fare un’idea di ciò che è successo per via di sua madre».

Una vicenda paradossale, che poggia le proprie origini nel 2011. Da tempo tra lui (operaio di Bologna di 45 anni) e lei (originaria della Puglia, quattro anni in meno), che insieme hanno un bimbo di tre anni, non corre più buon sangue e sono in attesa del divorzio. A ottobre di quell’anno la donna riferisce all’ex marito che sarebbe scesa a Taranto dalla sorella, poi in Sicilia dal padre, per 15 giorni e che si sarebbe portata il figlio. Ma due settimane per l’uomo sono troppe, la donna però lo rassicura subito: «Torneremo prima, tranquillo». Lui si convince e il 6 ottobre accompagna entrambi alla stazione: «Mi assicurò – ha spiegato il bolognese agli inquirenti – che avrebbe chiamato tutti i giorni per farmi sentire mio figlio... lo ha fatto i primi due giorni, poi il telefono suonava a vuoto». Già, perché da quel momento inizia la sua personale odissea e il figlio non lo vedrà più, nemmeno durante gli ‘incontri’ via Skype.

Parte il ricorso davanti al tribunale per i minorenni e solamente all’udienza di maggio 2012 il padre apprende dagli avvocati che la ex moglie non può essere presente perché è all’estero, al settimo mese di gravidanza e per questo non può affrontare un volo. Si trova esattamente in Svezia dove vive con un nuovo compagno. Il tribunale stabilisce l’affidamento del bimbo ai servizi sociali di Bologna e soprattutto il suo immediato rientro in Italia. Ma non accadrà. Nonostante un nuovo procedimento davanti al tribunale di Stoccolma che stabilisce il 18 marzo 2013 quale giorno per il viaggio del piccolo – che oggi ha 11 anni – verso Bologna. Ecco però un nuovo colpo di scena.

La mamma presenta certificati medici per problemi di salute del figlio che non può permettersi spostamenti. Nuovo procedimento davanti alla Corte svedese, altro tempo che passa. «Quei certificati sono solo di parte, – spiega l’avvocato Stefano Bordoni – non c’è una perizia». Tutto, poi, diventa definitivo e la situazione resta intatta. Nel 2017 il tribunale felsineo condanna la donna (denunciata da lui per averlo calunniato accusandolo di pedofilia) a due anni per sottrazione di minori, giovedì la conferma in appello. «Vogliamo giustizia – chiude ora l’avvocato – e andremo avanti».