Scappa da una comunità per minori e si mette a spacciare in zona universitaria

Arrivato a settembre in Italia, dopo essere scappato da una comunità di un’altra regione, era arrivato a Bologna dove aveva subito intrapreso il lavoro di spacciatore. Il diciassettenne straniero, arrestato l’altro giorno dalla Squadra mobile con i colleghi del commissariato Due Torri San Francesco, è stato fermato in flagranza mentre era in piena attività in zona universitaria.

I poliziotti, che si trovavano in via delle Moline per un servizio di controllo del territorio finalizzato proprio al contrasto dello spaccio, hanno notato il ragazzo consegnare qualcosa a un cliente italiano, che è stato subito bloccato: aveva acquistato tre dosi di eroina per 60 euro. Così gli agenti hanno atteso il ritorno del giovane pusher, che è stato bloccato subito dopo: perquisito, il ragazzo aveva in bocca un’altra dose di eroina e 160 euro. I soldi e la droga, in totale 14 grammi. Il diciassettenne è quindi stato arrestato per spaccio: dopo la convalida è stata disposta per lui la custodia cautelare al Pratello.

n. t.